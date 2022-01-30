Акции Apple подскочили на 7 % после публикации квартального отчёта

Курс акций Apple вырос почти на 7 % в ходе пятничных торгов, что стало самым большим однодневным процентным скачком для ценных бумаг компании за последние полтора года. Это произошло после публикации финансовых результатов за прошедший квартал, которые оказались лучше ожиданий аналитиков. Росту стоимости акций также способствовало заявление главы Apple Тима Кука (Tim Cook) о большом потенциале метавселенной и намерении компании инвестировать в эту сферу.

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За последние три месяца 2021 года выручка компании составила почти $124 млрд, а объём полученной прибыли — $34 млрд. Это значительно выше ожиданий аналитиков, которые ранее прогнозировали квартальную выручку на уровне $119 млрд. Кроме того, Тим Кук ранее на этой неделе рассказал о планах по увеличению AR-контента в фирменном магазине App Store, в том числе за счёт инвестиций Apple . Согласно имеющимся данным, в настоящее время в App Store уже опубликовано около 14 тыс. AR-приложений.

Заявление Тима Кука и квартальный финансовый отчёт способствовали значительному скачку стоимости ценных бумаг Apple . По данным источника, не менее 11 брокерских компаний повысили свои прогнозы относительно дальнейшего роста курса акций технологического гиганта, доведя медианную стоимость до $188,5 за одну ценную бумагу. К моменту закрытия торгов в пятницу за одну акцию Apple давали $170,33.



