В Украине семьи будут декларировать все доходы и платить налоги

Власти Украины готовят революционное ноу-хау – семейные налоги. Все украинские семьи хотят приравнять к субъектам предпринимательской деятельности и заставят платить налоги с совокупного дохода всех членов домохозяйства.

Новый законопроект о внедрении в Украине семейных налогов уже зарегистрирован в Верховной Раде. Народные депутаты готовятся проголосовать за документ, которым обяжут отчитываться о доходах и регулярно платить семейные налоги все домохозяйства в стране.

По сути, авторы законопроекта № 6539 "О домохозяйствах (домоэкономике)" предлагают все семьи в стране приравнять к полноценным субъектам предпринимательства. Совокупный доход всех членов семьи нужно будет декларировать и платить с него семейный налог.

Авторы документа уточняют, что домохозяйством в Украине может считаться семья из одного и более человек. Один человек не может считаться членом разных домохозяйств. Члены одного домохозяйства не обязательно должны быть родственниками, достаточно того, что они живут в одном доме и совместно ведут хозяйство.

В документе уточняется, что обязательному семейному декларированию подлежат домохозяйства, которые рассчитывают получить субсидии, льготы или налоговые скидки. Понятие "доходы семьи" включает заработную плату, вознаграждение, денежное обеспечение, выплаты от государственных и негосударственных учреждений, стипендия, выигрыши, призы и подарки.

Напомним, ранее стало известно, что украинцы до конца января 2022 года должны оплатить важный налог. Кому следует поторопиться?