РоSSийские банки за январь потеряли 200 млрд рублей из-за обвала на фоне геополитического напряжения

Центральный банк РоSSии оценил январский обвал на финансовых рынках на фоне геополитического напряжения и риска новых санкций в 200 млрд. рублей.

Таковы убытки кредитных организаций от переоценки облигаций в портфелях – долговые бумаги дешевели, а их доходность подскочила из-за роста волатильности, пишет РБК.

Центробанк РФ уверяет, что риски ограничены, так как ущерб от переоценки "в значительной степени компенсируется основной зарабатываемой прибылью и накопленным существенным запасом капитала".

200 млрд рублей – это бумажная переоценка. В реальности банки могут не иметь этих убытков, если рынки восстановятся, а стоимость облигаций вырастет. Однако эта переоценка за январь уже в три раза превысила результаты за весь 2021 год.

Подробнее о том, почему падают фондовые рынки и есть ли основания для волнения, читайте в материале LB.ua "Призрак мирового кризиса".