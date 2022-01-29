Власти штата Огайо готовы предоставить не менее $2,1 млрд субсидий на строительство предприятий Intel

В уходящем месяце корпорация Intel объявила о намерениях потратить $20 млрд на строительство двух новых предприятий в штате Огайо, которые с 2025 года смогут начать выпуск продукции с использованием передовой технологии Intel 18A. Местные власти оказались щедры на предоставление субсидий, и это стало одним из решающих факторов при выборе новой производственной площадки.

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До конца десятилетия Intel рассчитывает потратить на развитие предприятий в Огайо около $100 млрд, но местные власти готовы оказывать компании посильную финансовую поддержку. Если учесть, что с 1983 года на проекты по развитию экономики штата было выделено около $5,7 млрд, то предлагаемые Intel субсидии в размере $2,1 млрд выглядят весьма серьёзной поддержкой.

Как поясняет Bloomberg, около $1,2 млрд будет выделено властями штата в виде денежных средств, примерно половина суммы компенсирует часть затрат Intel на строительство предприятий, вторая половина компенсирует расходы на инженерную инфраструктуру. В дальнейшем Intel сможет рассчитывать на 30-летние налоговые льготы в сумме $650 млн, которые получит в случае выполнения своих обещаний по созданию рабочих мест в штате. Напомним, что процессорный гигант намеревается привлечь к проекту не менее 20 тысяч человек, из них около 3000 будут заняты высококвалифицированным трудом с годовым доходом не менее $135 000 без учёта премий. Около $150 млн в форме субсидий предоставит организация JobsOhio. Кроме того, Intel сможет рассчитывать на льготы по налогу на недвижимость, сумму которых пока сложно определить, ибо здания предприятий ещё не построены.

Таким образом, суммарные $2,1 млрд льгот и субсидий заметно превышают стимулирующие меры, на которые могли рассчитывать прочие компании в других штатах. Как известно, Samsung Electronics при строительстве нового предприятия в Техасе за $17 млрд смогла получить налоговые льготы на несколько сотен миллионов долларов, а также прямую поддержку властей штата в сумме $27 млн. Amazon при строительстве новой штаб-квартиры на севере Вирджинии получит не более $775 млн. По словам представителей Intel , штат Огайо привлёк компанию сочетанием благоприятной правовой экосистемы, человеческих ресурсов и инфраструктуры. Компания выделит $100 млн на подготовку специалистов для своих новых предприятий вузами штата Огайо.



