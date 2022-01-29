Власти штата Огайо готовы предоставить не менее $2,1 млрд субсидий на строительство предприятий Intel

Власти штата Огайо готовы предоставить не менее $2,1 млрд субсидий на строительство предприятий Intel

В уходящем месяце корпорация Intel объявила о намерениях потратить $20 млрд на строительство двух новых предприятий в штате Огайо, которые с 2025 года смогут начать выпуск продукции с использованием передовой технологии Intel 18A. Местные власти оказались щедры на предоставление субсидий, и это стало одним из решающих факторов при выборе новой производственной площадки.

Источник изображения: Intel

До конца десятилетия Intel рассчитывает потратить на развитие предприятий в Огайо около $100 млрд, но местные власти готовы оказывать компании посильную финансовую поддержку. Если учесть, что с 1983 года на проекты по развитию экономики штата было выделено около $5,7 млрд, то предлагаемые Intel субсидии в размере $2,1 млрд выглядят весьма серьёзной поддержкой.

Как поясняет Bloomberg, около $1,2 млрд будет выделено властями штата в виде денежных средств, примерно половина суммы компенсирует часть затрат Intel на строительство предприятий, вторая половина компенсирует расходы на инженерную инфраструктуру. В дальнейшем Intel сможет рассчитывать на 30-летние налоговые льготы в сумме $650 млн, которые получит в случае выполнения своих обещаний по созданию рабочих мест в штате. Напомним, что процессорный гигант намеревается привлечь к проекту не менее 20 тысяч человек, из них около 3000 будут заняты высококвалифицированным трудом с годовым доходом не менее $135 000 без учёта премий. Около $150 млн в форме субсидий предоставит организация JobsOhio. Кроме того, Intel сможет рассчитывать на льготы по налогу на недвижимость, сумму которых пока сложно определить, ибо здания предприятий ещё не построены.

Таким образом, суммарные $2,1 млрд льгот и субсидий заметно превышают стимулирующие меры, на которые могли рассчитывать прочие компании в других штатах. Как известно, Samsung Electronics при строительстве нового предприятия в Техасе за $17 млрд смогла получить налоговые льготы на несколько сотен миллионов долларов, а также прямую поддержку властей штата в сумме $27 млн. Amazon при строительстве новой штаб-квартиры на севере Вирджинии получит не более $775 млн. По словам представителей Intel, штат Огайо привлёк компанию сочетанием благоприятной правовой экосистемы, человеческих ресурсов и инфраструктуры. Компания выделит $100 млн на подготовку специалистов для своих новых предприятий вузами штата Огайо.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Газ в Украине: котельные резко снизили потребление голубого топливаГаз в Украине: котельные резко снизили потребление голубого топлива
ОСМД в Украине станут обязательными с 1 марта 2022 годаОСМД в Украине станут обязательными с 1 марта 2022 года
ФОП третьей группы запретят сотрудничать с другими предприятиямиФОП третьей группы запретят сотрудничать с другими предприятиями
Зарплата украинцев станет ощутимо меньше из-за налоговой реформыЗарплата украинцев станет ощутимо меньше из-за налоговой реформы
Кассовые аппараты не обязательны для всех ФОП: в налоговой службе рассказали, кто может без них обойтисьКассовые аппараты не обязательны для всех ФОП: в налоговой службе рассказали, кто может без них обойтись
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийские банки за январь потеряли 200 млрд рублей из-за обвала на фоне геополитического напряженияРоSSийские банки за январь потеряли 200 млрд рублей из-за обвала на фоне геополитического напряжения
Специализированная прокуратура изъяла и передала АРМА взрывчатку стоимостью более 5 млрд гривенСпециализированная прокуратура изъяла и передала АРМА взрывчатку стоимостью более 5 млрд гривен
Евросоюз предоставит Украине 1,2 млрд евро на фоне роSSийской угрозыЕвросоюз предоставит Украине 1,2 млрд евро на фоне роSSийской угрозы
"ГарПок" после двухмесячной задержки выплатил ДТЭК 2,7 млрд гривен долга по "зеленому тарифу""ГарПок" после двухмесячной задержки выплатил ДТЭК 2,7 млрд гривен долга по "зеленому тарифу"
У ЕЦБ есть все основания действовать менее агрессивно, чем ФРС — ЛагардУ ЕЦБ есть все основания действовать менее агрессивно, чем ФРС — Лагард
OCCRP: Назарбаев контролирует активы на $8 млрд через благотворительные фондыOCCRP: Назарбаев контролирует активы на $8 млрд через благотворительные фонды
"Тысяча за вакцинацию": украинцы уже потратили более 1,3 млрд.гривень"Тысяча за вакцинацию": украинцы уже потратили более 1,3 млрд.гривень
Новая почта остановила строительство терминала под КиевомНовая почта остановила строительство терминала под Киевом
Международные резервы Украины в 2021 году выросли на $1,8 млрд.Международные резервы Украины в 2021 году выросли на $1,8 млрд.
Bloomberg оценил капитал основателя криптобиржи Binance в $96 млрдBloomberg оценил капитал основателя криптобиржи Binance в $96 млрд
Последние новости
Подгружаем последние новости