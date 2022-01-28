Илон Маск за сутки потерял более 24 миллиардов долларов - акции Tesla рухнули

Американский миллиардер Илон Маск за сутки потерял более 24 миллиардов гривен. Состояние Маска упало после того, как он подтвердил, что его компания Tesla не выпустит в нынешнем году обещанный электрический пикап Cybertruck. Кроме того, Маск также заявил, что в нынешнем году Tesla вообще не планирует выпуск новых моделей автомобилей.

Отсрочку с выпуском новых моделей владелец компании объяснил дефицитом запчастей, который ощущает производство. Из-за этого запуск новой модели приведет к снижению объемов производства. Поэтому в Tesla решили с этим повременить до следующего года, когда по прогнозам проблемы с цепочкой поставок либо будут полностью решены, либо станут менее острыми.

"Не имеет смысла, потому что мы все еще будем ограничены в количестве запчастей", - заявил Маск на ежеквартальной конференции.

Сразу после заявления миллиардера акции Tesla обвалились. В ходе дневных торгов в четверг, 27 января, они упали на 9%, а в пятницу немного выросли. Но все же падение составляет 8%.

Сам Илон Маск и его компания потеряли за сутки более 24 миллиардов долларов. Таким образом, он обеднел более чем на 10% своего состояния. Однако это не помешало миллиардеру с оставшимися у него 218 миллиардами удержаться на первой строчке мирового рейтинга Forbes. Его ближайшему преследователю Бернару Арно, чтобы "достать" Маска нужно заработать еще более 15 миллиардов.

Впрочем, для людей из рейтинга Forbes миллиарды – дело наживное. У самого Маска на пике богатства его состояние уже составляло 302 миллиарда долларов.

Кстати, осенью прошлого года Маск расстался с матерью своего шестого ребенка – канадской певицей Граймс. Судя по всему, сердце 50-летнего миллиардера сейчас свободно. Поэтому у охотниц за миллиардерами есть шанс сделать его миллионером.