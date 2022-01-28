Металлурги просят президента инициировать переговоры с США о замене стальной пошлины на тарифные квоты

Обращение появилось после заявления государственного секретаря США Энтони Блинкена о предоставлении Украине экономической поддержки.

Металлурги просят президента инициировать переговоры с США о замене стальной пошлины на тарифные квоты
Фото: stankiexpert.ru

Объединение предприятий «Укрметаллургпром» обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой содействовать инициированию Правительством Украины переговоров с Правительством США по отмене 25% пошлины при импорте украинской металлопродукции на американский рынок. Копии соответствующего документа также направлены в адрес Кабинета Министров и временной поверенной в делах США в Украине Кристины Квин, сообщает uaprom.info.

Обращение появилось после заявления государственного секретаря США Энтони Блинкена о том, что на фоне стягивания роSSийских войск на украинскую границу официальный Вашингтон рассматривает вопрос о предоставлении Украине экономической поддержки, в частности для стабилизации экономики и финансового сектора.

Украинская металлургия сейчас переживает не лучшие времена, говорится в письме. В частности, в 2021 году Украина опустилась на 14-е место в мировом рейтинге производителей стали, хотя еще в 2020 году занимала 11-е место.

«Одна из главных причин – заградительные пошлины на украинскую металлопродукцию, действующие во многих странах мира, в том числе в США», - отметили в «Укрметаллургпроме». Так, США ввели 25%-ную пошлину на импорт всех видов стальной продукции в марте 2018 года. Такое решение принял 45-й Президент США Дональд Трамп по соображениям национальной безопасности, воспользовавшись разделом 232 закона США "О расширении торговли" от 1962 года. Впоследствии несколько государств добились исключения из-под действия этой пошлины, а в конце прошлого года такой статус получил и Евросоюз. В результате, почти 80% от всего импорта стали в США отгружалось без применения 25%-ной пошлины в отношении 34 стран мира.

«Украина является стратегическим партнером США и имеет несколько исключительных обстоятельств – агрессия РоSSии, оккупация Донбасса и аннексия Крыма, что приводит к сложной экономической ситуации. Поэтому официальный Киев может рассчитывать на положительное решение Вашингтона по вопросу отмены стальной пошлины», - считают в «Укрметаллургпроме».

По данным объединения, доля украинской продукции в структуре стального импорта в США составляет менее 1%, поэтому не может быть угрозой нацбезопасности США. В свою очередь, горно-металлургический комплекс Украины в случае получения доступа к американскому рынку может стать фактором стабилизации экономической ситуации, поскольку генерирует более 35 млрд грн. налогов, а экспорт металлургической продукции обеспечивает почти треть валютных поступлений в нашу страну, считают металлурги.

«Поэтому вполне очевидно, что сейчас, после обнародования намерений США оказать Украине экономическую поддержку, Правительство Украины может обратиться в Вашингтон по поводу исключения Украины из-под действия 25%-й пошлины с заменой его на тарифную квоту на беспошлинные поставки украинской стали в США», - резюмировали в объединении.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Газ в Украине: котельные резко снизили потребление голубого топливаГаз в Украине: котельные резко снизили потребление голубого топлива
ОСМД в Украине станут обязательными с 1 марта 2022 годаОСМД в Украине станут обязательными с 1 марта 2022 года
Канада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита на фоне противостояния с РФКанада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита на фоне противостояния с РФ
ФОП третьей группы запретят сотрудничать с другими предприятиямиФОП третьей группы запретят сотрудничать с другими предприятиями
Зарплата украинцев станет ощутимо меньше из-за налоговой реформыЗарплата украинцев станет ощутимо меньше из-за налоговой реформы
Блок рекламы


Похожие новости
Минкульт просят оценить приватизацию памятников архитектуры Одесского завода шампанских винМинкульт просят оценить приватизацию памятников архитектуры Одесского завода шампанских вин
Офис президента анонсировал доступную ипотеку для семей с совокупным доходом 20-30 тыс. гривенОфис президента анонсировал доступную ипотеку для семей с совокупным доходом 20-30 тыс. гривен
В Украине могут ввести food stamp: Советник президента спрогнозировал рост ценВ Украине могут ввести food stamp: Советник президента спрогнозировал рост цен
Украина на год продлила спецпошлины на трубопроводный дизель, уголь и автогаз из РоSSииУкраина на год продлила спецпошлины на трубопроводный дизель, уголь и автогаз из РоSSии
Отдых в Эмиратах стал дешевле Египта и Турции: за недельный тур на двоих просят 400 долларовОтдых в Эмиратах стал дешевле Египта и Турции: за недельный тур на двоих просят 400 долларов
США и ЕС договорились заменить стальные пошлины на квотыСША и ЕС договорились заменить стальные пошлины на квоты
Ассоциация металлургов просит Кабмин и президента временно запретить экспорт металлолома до 2023 годаАссоциация металлургов просит Кабмин и президента временно запретить экспорт металлолома до 2023 года
Минцифры стремится отменить введение 23,5% пошлины на импорт в Украину проводниковой продукции, - глава "Укрэлектрокабеля"Минцифры стремится отменить введение 23,5% пошлины на импорт в Украину проводниковой продукции, - глава "Укрэлектрокабеля"
Украина ввела спецпошлины на импортные провода и кабелиУкраина ввела спецпошлины на импортные провода и кабели
Минэнерго разработало законопроект о замене "зеленому тарифу"Минэнерго разработало законопроект о замене "зеленому тарифу"
Последние новости
Подгружаем последние новости