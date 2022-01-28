Металлурги просят президента инициировать переговоры с США о замене стальной пошлины на тарифные квоты

Объединение предприятий «Укрметаллургпром» обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой содействовать инициированию Правительством Украины переговоров с Правительством США по отмене 25% пошлины при импорте украинской металлопродукции на американский рынок. Копии соответствующего документа также направлены в адрес Кабинета Министров и временной поверенной в делах США в Украине Кристины Квин, сообщает uaprom.info.

Обращение появилось после заявления государственного секретаря США Энтони Блинкена о том, что на фоне стягивания роSSийских войск на украинскую границу официальный Вашингтон рассматривает вопрос о предоставлении Украине экономической поддержки, в частности для стабилизации экономики и финансового сектора.

Украинская металлургия сейчас переживает не лучшие времена, говорится в письме. В частности, в 2021 году Украина опустилась на 14-е место в мировом рейтинге производителей стали, хотя еще в 2020 году занимала 11-е место.

«Одна из главных причин – заградительные пошлины на украинскую металлопродукцию, действующие во многих странах мира, в том числе в США », - отметили в «Укрметаллургпроме». Так, США ввели 25%-ную пошлину на импорт всех видов стальной продукции в марте 2018 года. Такое решение принял 45-й Президент США Дональд Трамп по соображениям национальной безопасности, воспользовавшись разделом 232 закона США "О расширении торговли" от 1962 года. Впоследствии несколько государств добились исключения из-под действия этой пошлины, а в конце прошлого года такой статус получил и Евросоюз . В результате, почти 80% от всего импорта стали в США отгружалось без применения 25%-ной пошлины в отношении 34 стран мира.

«Украина является стратегическим партнером США и имеет несколько исключительных обстоятельств – агрессия РоSSии, оккупация Донбасса и аннексия Крыма, что приводит к сложной экономической ситуации. Поэтому официальный Киев может рассчитывать на положительное решение Вашингтона по вопросу отмены стальной пошлины», - считают в «Укрметаллургпроме».

По данным объединения, доля украинской продукции в структуре стального импорта в США составляет менее 1%, поэтому не может быть угрозой нацбезопасности США . В свою очередь, горно-металлургический комплекс Украины в случае получения доступа к американскому рынку может стать фактором стабилизации экономической ситуации, поскольку генерирует более 35 млрд грн. налогов, а экспорт металлургической продукции обеспечивает почти треть валютных поступлений в нашу страну, считают металлурги.