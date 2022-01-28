Кассовые аппараты не обязательны для всех ФОП: в налоговой службе рассказали, кто может без них обойтись

С января нынешнего года вступили в силу законодательные требования, обязывающие предпринимателей пользоваться РРО (кассовыми аппаратами). Однако не все ФОП обязаны устанавливать у себя кассовые аппараты. В некоторых случаях можно обойтись и без них.

В частности, если с предпринимателем рассчитываются только безналично, и если оплата поступает не на его платежную карту, а на расчетный счет в банке, то ему можно не использовать РРО.

Об этом рассказали в Государственной налоговой службе. В частности, ГНС подготовила ролик, в котором речь идет о предпринимателе, торгующем в интернете.

"Я сменил способ оплаты с реквизитов платежной карты на реквизиты текущего счета, открытого в банке и продолжил в этом году работу без кассового аппарата и без нарушений законодательства", - делится предприниматель.

Кроме того, правительство ранее назвало, кто из ФОПов может не пользоваться РРО. Речь идет о предпринимателях первой группы, а также о второй-четвертой группах, которые работают в селе и удовлетворяют определенным требованиям.

В частности, они не должны торговать подакцизными товарами, а также их годовой объем расчетных операций не должен превышать 1,09 млн гривен. Кроме того, есть ряд других ограничений, касающийся деятельности таких ФОП.

Напомним, все остальные ФОПы, на которых не распространяется разрешение работать без кассовых аппаратов обязаны будут установить у себя РРО до конца января. Тех, кто не сделает это до наступления февраля ждут штрафы. Размер штрафа составляет до 8500 тысяч гривен.