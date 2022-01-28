Безработица будет снижаться медленнее, а зарплаты вырастут на 6% — прогноз НБУ на 2022 год

В Нацбанке прогнозируют, что безработица в 2022 году будет снижаться не так быстро, как ожидалось, а реальная зарплата в Украине вырастет на 6%. Об этом идет речь в инфляционном отчете регулятора.

Безработица будет снижаться медленнее, а зарплаты вырастут на 6% — прогноз НБУ на 2022 год

В Нацбанке отметили, что безработица в дальнейшем будет снижаться, но ее замедление до естественного уровня (8,5%) произойдет позже прогнозируемого. В частности, в 2022 году уровень снизится до 9,1%, а в 2023 году — до 8,9%.

Рост зарплат

Значительный спрос на рабочую силу, а также замедление понижения безработицы будут влиять на заработную плату. По оценкам НБУ, в 2022 году она вырастет на 15,2%, но с учетом инфляции реальный рост составит 6,1%.

В 2023 году темпы роста номинальных заработных плат снизятся до 10,2%, а реальные — до 4,1%, считают в Нацбанке.

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