ВВП Франции в 2021 году вырос на рекордные 7% впервые с 1970 года

Во Франции Национальный институт статистики и экономических исследований Insee сообщил об историческом росте экономики в 2021 году — на 7%, пишет Le Figaro, передает Интерфакс. Это предварительная оценка.

ВВП Франции в 2021 году вырос на рекордные 7% впервые с 1970 года

Рекорд за 52 года

Такой показатель, отмечает издание, не достигался в течение 52 лет, и с ним Франция может оказаться страной с одной из наиболее динамично развивающихся европейских экономик.

Утратив впервые со времен Второй мировой войны 8% ВВП в 2020 году, экономика Франции возобновила рост в 2021 году. В последнем прогнозе в декабре Insee предполагал рост в 6,7% в 2021 году, что примерно соответствовало прогнозу Банка Франции и подтверждало способность французской экономики вернуться к концу 2021 года до уровня экономической активности, который был до пандемии.

Газета уточняет, что правительство официально не пересматривало свой собственный прогноз роста в 6,25%, но министр экономики и финансов Брюно Ле Мер предполагал, что эта цифра может быть превышена.

О существенном экономическом росте свидетельствуют и данные о некотором понижении безработицы.

Однако за все хорошие новости приходится платить, резюмирует издание, указывая, что в целом государство потратило в прошлом году несколько более 60 млрд евро, что привело к дефициту государственного бюджета около 7% и государственному долгу в размере около 113%.

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