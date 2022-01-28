Рекордная прибыль: Банки в 2021 году заработали 77,5 миллиарда

Прибыль банковской системы за 2021 год составляет — 77,5 миллиарда гривен. Это рекордная прибыль за последние годы. Об этом во время брифинга «Валютная и монетарная политика НБУ. Итоги и прогнозы» заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

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Рекордная прибыль

«По оперативным данным, прибыль банковской системы за 2021 год составляет — 77,5 миллиарда гривен. Это рекордная прибыль за последние годы. Именно эти средства должны быть использованы для наращивания капитала и увеличения кредитования», — отметил Шевченко.

По его словам, прошлогоднее стресс-тестирование показало, что банки даже готовы к гипотетическому кризису, а риски для капитала банков снизились в течение двух лет. Заметнее всего снизился кредитный риск.

Прибыли банков в 2021 году

За 11 месяцев 2021 года платежеспособные банки получили 65,7 млрд грн чистой прибыли, что на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года — 43,4 млрд грн.

В январе-сентябре 2021 года платежеспособные банки получили 51,4 млрд грн чистой прибыли, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года (37,6 млрд грн).

В январе-августе чистая прибыль украинских банков составила 45,592 млрд грн, что на 39,7% больше, чем годом ранее (32,641 млрд грн).

В 2020 году банки получили 41,3 млрд грн чистой прибыли, что на 29% меньше аналогичного периода в прошлом году, когда банковский сектор заработал 58,4 млрд грн.