НБУ не будет пытаться удержать курс на каком-то определенном уровне — Шевченко

Национальный банк не будет повторять ошибки прошлого и не будет удерживать фиксированный курс гривны на каком-то определенном уровне. Об этом во время брифинга «Валютная и монетарная политика НБУ. Итоги и прогнозы» заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

НБУ не будет пытаться удержать курс на каком-то определенном уровне — Шевченко
Фото: flickr.com

«Для сбалансирования валютного рынка с начала 2022 года НБУ продал почти $1,5 миллиарда. У нас достаточно резервов для того, чтобы придерживаться нашей стратегии валютных интервенций и сглаживать колебания», — заявил Шевченко.

Глава НБУ подчеркнул, что регулятор не будет повторять ошибки прошлого и не будет пытаться удержать фиксированный курс на каком-то определенном уровне.

«Мы уверены, что рынок в будущем сбалансируется. Мы не исключаем, что может быть даже коррекция валютного курса, как это происходило во время прошлых кризисов», — сообщил Шевченко.

Валютные интервенции

С начала 2022 года НБУ для стабилизации ситуации продал из резервов $1?068 млн (чистое сальдо), тогда как за аналогичный период марта 2020 года — $2,2 млрд, то есть в этом году — вдвое меньше.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что с начала 2022 года украинская национальная валюта — гривна — оказалась на втором месте в рейтинге мировых валют по уровню девальвации.

По словам финансового аналитика «Минфина» Алексея Козырева, основной причиной такого антирекорда по курсу гривны является не экономика, а именно политика и угроза военного конфликта с РФ.

Аналитик уверен, что если военная составляющая сейчас уйдет с повестки дня, мы увидим укрепление позиций гривны до «довоенных» уровней и быстрое восстановление стоимости ОВГЗ и валютных евробондов.

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