Спрос на золото за четвертый квартал 2021-го достиг 10-квартального максимума

В четвертом квартале 2021 года спрос на золото подскочил почти на 50%, достигнув 10-квартального максимума. Благодаря этому спрос за год составил 4?021 т, в значительной степени отыграв потери за 2020 год. Об этом сообщает Всемирный золотой совет в своем годовом отчете.

Спрос на золото за четвертый квартал 2021-го достиг 10-квартального максимума
Фото: nationalpost.com

Годовой спрос восстановился почти во всех секторах, за исключением ETF, столкнувшихся в этом году со значительным оттоком капитала.

Спрос со стороны ювелирного и технологического секторов восстанавливался по мере восстановления экономического роста и ожиданий. Закупки золота центробанками также превысили показатели 2020 года. На инвестиционный спрос влияли две противоположные тенденции: высокая инфляция и высокая доходность.

  • Производство ювелирных изделий за 2021 год выросло на 67% и достигло 2221 т. Спрос со стороны сектора вырос на 52% до 2?124 т, вернувшись к показателям 2019 года.

  • Запасы золотых ETF упали на 173 т в 2021 году, после рекордного роста в 874 т в 2020 году.

  • Инвестиции в слитки и монеты сохранили положительную динамику, подскочив на 31% к восьмилетнему максимуму в 1180 т.

  • Центральные банки за год накопили 463 т золота, что на 82% больше, чем годом ранее. Благодаря этому золотые резервы находятся на самой высокой за 30 лет отметке. При этом во втором полугодии темпы закупки значительно снизились: за 4 квартал 2021 года центробанки купили на 22% меньше, чем за четвертый квартал 2020 года.

  • Спрос со стороны сектора технологий вырос на 9% до трехлетнего максимума в 330 т.

Годовой спрос на золото, тонны

Источник: Metals Focus, World Gold Council

Что повлияло на цену

Цена золота в долларах США снизилась за год примерно на 4%. Тем не менее, средняя цена за год составила $1799 за унцию, что примерно на 2% выше, чем в 2020 году.

Общее предложение золота сократилось на 1% до 4666 т, своего самого низкого уровня с 2017 года. При этом добыча из шахт выросла на 2%, а повторная переработка золота упала на 11%.

Заинтересованность в золоте со стороны частных инвесторов достигла рекордного уровня в некоторых развитых экономиках. Спрос на слитки и монеты в США и Германии превзошел показатели предыдущих лет, ведь инвесторы пытались защититься от рекордной инфляции и низкой или отрицательной процентной ставки.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Газ в Украине: котельные резко снизили потребление голубого топливаГаз в Украине: котельные резко снизили потребление голубого топлива
ОСМД в Украине станут обязательными с 1 марта 2022 годаОСМД в Украине станут обязательными с 1 марта 2022 года
Канада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита на фоне противостояния с РФКанада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита на фоне противостояния с РФ
ФОП третьей группы запретят сотрудничать с другими предприятиямиФОП третьей группы запретят сотрудничать с другими предприятиями
Зарплата украинцев станет ощутимо меньше из-за налоговой реформыЗарплата украинцев станет ощутимо меньше из-за налоговой реформы
Блок рекламы


Похожие новости
ВВП США в четвертом квартале подскочил на 6,9%ВВП США в четвертом квартале подскочил на 6,9%
Банки отмечают рекордный рост спроса на бизнес-кредитыБанки отмечают рекордный рост спроса на бизнес-кредиты
Правительство хочет распространить программу "єПідтримка" на образование и оплату коммунальных услуг, – ШмигальПравительство хочет распространить программу "єПідтримка" на образование и оплату коммунальных услуг, – Шмигаль
Золотовалютные запасы Украины позволяют управлять ситуацией — Шмыгаль о курсе гривныЗолотовалютные запасы Украины позволяют управлять ситуацией — Шмыгаль о курсе гривны
Минюст США подал четвертый иск о конфискации активов Коломойского и БоголюбоваМинюст США подал четвертый иск о конфискации активов Коломойского и Боголюбова
Инфляция в Британии достигла максимума за 30 летИнфляция в Британии достигла максимума за 30 лет
Денежные переводы в Украину достигли $14 миллиардов — НБУДенежные переводы в Украину достигли $14 миллиардов — НБУ
Плата за коммуналку в Украине и Великобритании достигла одинаковых значенийПлата за коммуналку в Украине и Великобритании достигла одинаковых значений
Валютные резервы Китая достигли максимума за 6 лет: они самые большие в миреВалютные резервы Китая достигли максимума за 6 лет: они самые большие в мире
«Омикрон» сократит рост мировой экономики в четвертом квартале вдвое — Bloomberg«Омикрон» сократит рост мировой экономики в четвертом квартале вдвое — Bloomberg
Последние новости
Подгружаем последние новости