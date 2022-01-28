Спрос на золото за четвертый квартал 2021-го достиг 10-квартального максимума

В четвертом квартале 2021 года спрос на золото подскочил почти на 50%, достигнув 10-квартального максимума. Благодаря этому спрос за год составил 4?021 т, в значительной степени отыграв потери за 2020 год. Об этом сообщает Всемирный золотой совет в своем годовом отчете.

Фото: nationalpost.com

Годовой спрос восстановился почти во всех секторах, за исключением ETF, столкнувшихся в этом году со значительным оттоком капитала.

Спрос со стороны ювелирного и технологического секторов восстанавливался по мере восстановления экономического роста и ожиданий. Закупки золота центробанками также превысили показатели 2020 года. На инвестиционный спрос влияли две противоположные тенденции: высокая инфляция и высокая доходность.

Производство ювелирных изделий за 2021 год выросло на 67% и достигло 2221 т. Спрос со стороны сектора вырос на 52% до 2?124 т, вернувшись к показателям 2019 года.

Запасы золотых ETF упали на 173 т в 2021 году, после рекордного роста в 874 т в 2020 году.

Инвестиции в слитки и монеты сохранили положительную динамику, подскочив на 31% к восьмилетнему максимуму в 1180 т.

Центральные банки за год накопили 463 т золота, что на 82% больше, чем годом ранее. Благодаря этому золотые резервы находятся на самой высокой за 30 лет отметке. При этом во втором полугодии темпы закупки значительно снизились: за 4 квартал 2021 года центробанки купили на 22% меньше, чем за четвертый квартал 2020 года.

Спрос со стороны сектора технологий вырос на 9% до трехлетнего максимума в 330 т.

Годовой спрос на золото, тонны

Источник: Metals Focus, World Gold Council

Что повлияло на цену

Цена золота в долларах США снизилась за год примерно на 4%. Тем не менее, средняя цена за год составила $1799 за унцию, что примерно на 2% выше, чем в 2020 году.

Общее предложение золота сократилось на 1% до 4666 т, своего самого низкого уровня с 2017 года. При этом добыча из шахт выросла на 2%, а повторная переработка золота упала на 11%.