Apple сообщила о рекордном доходе и прибыли

Компания Apple сообщила о рекордном доходе $123,9 млрд — на 11% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года ($111,4 млрд) и прибыли $34,6 млрд. Об этом говорится в релизе компании.

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Как изменились показатели

Наибольший доход за отчетный период компания получила в Америке — $51,4 млрд, Европе — $29,7 млрд и Китае — $25,7 млрд. $104,4 млрд дохода Apple принесла продажа техники, а $19,5 млрд — предоставление клиентам различных сервисов.

Продажа смартфонов iPhone принесла $71,6 млрд, компьютеров и ноутбуков Mac — $10,8 млрд, планшетов iPad — $7,2 млрд, других гаджетов — $14,7 млрд.

Напомним