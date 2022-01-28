Apple сообщила о рекордном доходе и прибыли

Компания Apple сообщила о рекордном доходе $123,9 млрд — на 11% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года ($111,4 млрд) и прибыли $34,6 млрд. Об этом говорится в релизе компании.

Apple сообщила о рекордном доходе и прибыли
Фото: #apple#.com

Как изменились показатели

Наибольший доход за отчетный период компания получила в Америке — $51,4 млрд, Европе — $29,7 млрд и Китае — $25,7 млрд. $104,4 млрд дохода Apple принесла продажа техники, а $19,5 млрд — предоставление клиентам различных сервисов.

Продажа смартфонов iPhone принесла $71,6 млрд, компьютеров и ноутбуков Mac — $10,8 млрд, планшетов iPad — $7,2 млрд, других гаджетов — $14,7 млрд.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала ежегодный рейтинг 500 самых дорогих, сильных и быстрорастущих брендов мира. Apple снова стала самым дорогим брендом.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Газ в Украине: котельные резко снизили потребление голубого топливаГаз в Украине: котельные резко снизили потребление голубого топлива
ОСМД в Украине станут обязательными с 1 марта 2022 годаОСМД в Украине станут обязательными с 1 марта 2022 года
Канада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита на фоне противостояния с РФКанада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита на фоне противостояния с РФ
ФОП третьей группы запретят сотрудничать с другими предприятиямиФОП третьей группы запретят сотрудничать с другими предприятиями
Зарплата украинцев станет ощутимо меньше из-за налоговой реформыЗарплата украинцев станет ощутимо меньше из-за налоговой реформы
Блок рекламы


Похожие новости
McDonald\'s отчиталась о росте чистой прибылиMcDonald\'s отчиталась о росте чистой прибыли
Apple снова первый. Рейтинг самых дорогих брендов в миреApple снова первый. Рейтинг самых дорогих брендов в мире
"Укрзализныця" получила 457 млн прибыли в 2021 году"Укрзализныця" получила 457 млн прибыли в 2021 году
Apple стала первой компанией с капитализацией более $3 трлн.Apple стала первой компанией с капитализацией более $3 трлн.
Выход на IPO. Rozetka сообщила о подготовкеВыход на IPO. Rozetka сообщила о подготовке
В Украину прибыли еще два судна с углем из Колумбии и СШАВ Украину прибыли еще два судна с углем из Колумбии и США
Apple приближается к капитализации в $3 триллионаApple приближается к капитализации в $3 триллиона
Стоимость Apple превысила $3 триллиона — это первая в истории компания со столь огромной капитализациейСтоимость Apple превысила $3 триллиона — это первая в истории компания со столь огромной капитализацией
С начала года финкомпании заработали 5 миллиардов прибыли — НБУС начала года финкомпании заработали 5 миллиардов прибыли — НБУ
Полиция сообщила украинскому бизнесмену подозрение в обмане латвийского банкаПолиция сообщила украинскому бизнесмену подозрение в обмане латвийского банка
Последние новости
Подгружаем последние новости