Хорошие данные по ВВП не уберегли фондовый рынок США от снижения

В четверг американский фондовый индекс S&P 500 снизился на 0,54%, закрывшись на отметке 4?326 пунктов.

Фото:epravda.com.ua

Среди крупнейших компаний США , чья стоимость превышает $200 млрд, лидерами роста стали акции компании Netflix, взлетевшие на 7,5%, и акции Chevron Corporation, которые выросли на 2%.

Худшую динамику показали акции компании Tesla, рухнувшие на 11,5%, и акции NVIDIA Corporation, снизившиеся на 3,6%.

Что влияло на рынки

Основным триггером вчерашних торгов на рынке США стала публикация данных по ВВП США за четвертый квартал прошлого года. Согласно этим данным, ВВП вырос на 6,9% в годовом исчислении, что оказалось больше ожидавшегося экспертами роста на 5,5%.

Хорошие данные по ВВП , были расценены рынком, как еще один веский повод для более жесткой позиции ФРС относительно ужесточения своей политики в борьбе с инфляцией. Теперь на рынке почти уверены, что первое повышение ставки произойдет уже на следующем заседании ФРС в марте.

Несмотря на то, что отчет компании Tesla оказался позитивным, и компания отчиталась о выручке и прибыли, превысившей ожидания рынка, инвесторов насторожили комментарии компании.

Tesla призналась, что проблемы с цепочками поставок могут привести к тому, что компания не будет запускать производство новых моделей в этом году.

Акции Netflix выросли в цене поскольку Билл Экман, глава хедж-фонда Pershing Square сообщил, что купил 3 миллиона акций Netflix, на текущей волне падения и стал одним из 20 крупнейших акционеров компании.

Подобная покупка была воспринята рынком, как сигнал о том, что акции Netflix уже упали до того уровня, где стали интересны крупным покупателям.