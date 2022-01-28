Хорошие данные по ВВП не уберегли фондовый рынок США от снижения
В четверг американский фондовый индекс S&P 500 снизился на 0,54%, закрывшись на отметке 4?326 пунктов.
Среди крупнейших компаний США, чья стоимость превышает $200 млрд, лидерами роста стали акции компании Netflix, взлетевшие на 7,5%, и акции Chevron Corporation, которые выросли на 2%.
Худшую динамику показали акции компании Tesla, рухнувшие на 11,5%, и акции NVIDIA Corporation, снизившиеся на 3,6%.
Что влияло на рынки
Основным триггером вчерашних торгов на рынке США стала публикация данных по ВВП США за четвертый квартал прошлого года. Согласно этим данным, ВВП вырос на 6,9% в годовом исчислении, что оказалось больше ожидавшегося экспертами роста на 5,5%.
Хорошие данные по ВВП, были расценены рынком, как еще один веский повод для более жесткой позиции ФРС относительно ужесточения своей политики в борьбе с инфляцией. Теперь на рынке почти уверены, что первое повышение ставки произойдет уже на следующем заседании ФРС в марте.
Несмотря на то, что отчет компании Tesla оказался позитивным, и компания отчиталась о выручке и прибыли, превысившей ожидания рынка, инвесторов насторожили комментарии компании.
Tesla призналась, что проблемы с цепочками поставок могут привести к тому, что компания не будет запускать производство новых моделей в этом году.
Акции Netflix выросли в цене поскольку Билл Экман, глава хедж-фонда Pershing Square сообщил, что купил 3 миллиона акций Netflix, на текущей волне падения и стал одним из 20 крупнейших акционеров компании.
Подобная покупка была воспринята рынком, как сигнал о том, что акции Netflix уже упали до того уровня, где стали интересны крупным покупателям.