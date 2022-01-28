ВВП США в четвертом квартале подскочил на 6,9%

Экономика США в четвертом квартале 2021 года увеличилась на 6,9% в пересчете на годовые темпы, максимально за пять кварталов, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Об этом сообщает Интерфакс.

ВВП США в четвертом квартале подскочил на 6,9%

Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста ВВП на 5,5%.

В третьем квартале американский ВВП вырос на 2,3%.

По итогам всего 2021 года американская экономика увеличилась на 5,7%, рекордными темпами с 1984 года, после рекордного за послевоенное время падения на 3,4% в 2020 году.

Потребительские расходы, на которые приходятся две трети ВВП США, в четвертом квартале увеличились на 3,3%. Капиталовложения компаний взлетели почти на треть. Инвестиции в жилую недвижимость в это время сократились на 0,8%.

Объем экспорта увеличился на 24,5%, импорта — на 17,7%.

Напомним, что, несмотря на рекордный ВВП в США, зафиксировали и рекордную за 40 лет инфляцию.

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