ВВП США в четвертом квартале подскочил на 6,9%

Экономика США в четвертом квартале 2021 года увеличилась на 6,9% в пересчете на годовые темпы, максимально за пять кварталов, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США . Об этом сообщает Интерфакс.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста ВВП на 5,5%.

В третьем квартале американский ВВП вырос на 2,3%.

По итогам всего 2021 года американская экономика увеличилась на 5,7%, рекордными темпами с 1984 года, после рекордного за послевоенное время падения на 3,4% в 2020 году.

Потребительские расходы, на которые приходятся две трети ВВП США , в четвертом квартале увеличились на 3,3%. Капиталовложения компаний взлетели почти на треть. Инвестиции в жилую недвижимость в это время сократились на 0,8%.

Объем экспорта увеличился на 24,5%, импорта — на 17,7%.