ВВП США в четвертом квартале подскочил на 6,9%
Экономика США в четвертом квартале 2021 года увеличилась на 6,9% в пересчете на годовые темпы, максимально за пять кварталов, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Об этом
Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста ВВП на 5,5%.
В третьем квартале американский ВВП вырос на 2,3%.
По итогам всего 2021 года американская экономика увеличилась на 5,7%, рекордными темпами с 1984 года, после рекордного за послевоенное время падения на 3,4% в 2020 году.
Потребительские расходы, на которые приходятся две трети ВВП США, в четвертом квартале увеличились на 3,3%. Капиталовложения компаний взлетели почти на треть. Инвестиции в жилую недвижимость в это время сократились на 0,8%.
Объем экспорта увеличился на 24,5%, импорта — на 17,7%.
Напомним, что, несмотря на рекордный ВВП в США, зафиксировали и рекордную за 40 лет инфляцию.