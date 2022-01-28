Инвестиции в «зеленую» энергетику за прошлый год составили $755 миллиардов

Глобальные затраты на переход к низкоуглеродистой энергетике поднялись более чем на четверть в 2021 году, преимущественно за счет секторов электромобилей и возобновляемой энергии, пишет Bloomberg.

Инвестиции в «зеленую» энергетику за прошлый год составили $755 миллиардов
Фото: ecowatch.com

Общий объем инвестиций достиг $755 млрд, поднявшись на 27% по сравнению с 2020 годом. Рекордные числа демонстрируют серьезный интерес инвесторов в технологиях, ключевых для предупреждения худших эффектов изменения климата.

Однако расходы должны возрасти еще больше, чтобы достичь углеродной нейтральности к середине века. По оценкам BloombergNEF, для этого понадобится в следующие три года инвестировать в зеленую энергетику $2,1 трлн — почти втрое больше, чем в прошлом году. Эта сумма включает расходы на возобновляемую электроэнергию, электрификацию отопления, хранение энергии и ядерную энергетику.

«Все секторы требуют гораздо больше инвестиций. Мы увидим огромный скачок, и это должно произойти благодаря государственной политике», — прокомментировал Альберт Чун, главный аналитик BloombergNEF.

Во что инвестированы средства

Наибольшее количество инвестиций было направлено на проекты возобновляемой энергетики, такие как ветряные электростанции и солнечные парки. В этот сектор было вложено $366 млрд, на 6,5% больше, чем годом ранее. Самыми активными игроками были страны Азии — в других регионах инвестиции остались на том же уровне, что и в 2020 году.

Инвестиции в «зеленую» энергетику, $ млрд

Источник: BloombergNEF

Инвестиции в электрификацию транспорта, включающие как сами транспортные средства, так и вспомогательную инфраструктуру, в 2021 году выросли на 77% и составили $273 млрд. BloombergNEF ожидает, что в этом году сектор вырастет еще больше, обогнав инвестиции в возобновляемые источники.

В то же время, инвестиции в ядерную энергетику составили $31,5 млрд.

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