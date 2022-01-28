McDonald\'s отчиталась о росте чистой прибыли

Чистая прибыль сети ресторанов быстрого питания McDonald's по итогам 2021 года увеличилась в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом — до $7,545 миллиарда. Об этом сообщается в отчетности компании.

McDonald's отчиталась о росте чистой прибыли
Фото: ldaily.ua

Как изменились показатели

Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию за отчетный период выросла до $10,04 с $6,31 годом ранее.

Операционная прибыль сети увеличилась в 1,4 раза, до $10,365 миллиарда. Выручка McDonald's по итогам года составила $23,223 миллиарда, увеличившись на 21% с показателя прошлого года.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль McDonald's выросла на 19% в годовом выражении — до $1,639 миллиарда.

Разводненная прибыль на акцию составила $2,18 против $1,84 годом ранее. Квартальная операционная прибыль сети увеличилась на 12%, до $2,397 миллиарда. Выручка сети выросла на 13%, до 6,009 миллиарда долларов, при этом оказалась немного хуже прогноза аналитиков в 6,03 миллиарда.

Мировые сопоставимые продажи McDonald's по итогам четвертого квартала выросли на 17%, а по итогам года — на 12,3%. А сопоставимые продажи по США за 2021 год достигли исторического максимума в 13,8%.

Инвестиции «Минфина»

Ранее «Минфин» писал, что редакция приобрела акции McDonald's. «Минфин» приобрел 1 акцию Mcdonald's за $233,23.

Компания довольно сложно прошла период пандемии. Доходы, по сравнению с 2019 годом, снизились почти на 10% до отметки в $19,2 млрд.Корпорация осталась прибыльной, заработав $4,7 млрд, но это на 21% меньше, чем годом ранее.

Несмотря на ухудшение показателей компания осталась на плаву благодаря разветвленной сети, продажам через «МакДрайв» и налаживанию доставки из 30 тыс. ресторанов.

Напомним

В конце декабря 2021 года «Украинская биржа» допустила к торгам акции 3 иностранных компаний — McDonald's, Johnson&Johnson и железнодорожного оператора CSX Corporation.

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