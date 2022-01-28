Лондон сохранил статус крупнейшего финансового центра мира
Лондон остается самым крупным мировым финансовым центром. В исследовании, проведенном корпорацией лондонского Сити, Нью-Йорк лишь немного отстает и сокращает разрыв. Об этом сообщает
Кто в рейтинге
Далее в рейтинге следуют Сингапур, Франкфурт, Париж, Гонконг и Токио.
Исследование рассмотрело пять областей, таких как цифровые навыки, регулирование и таланты.
«Политики Великобритании должны гарантировать, что ее бизнес по-прежнему будет пользоваться широким доступом к лучшим специалистам со всего мира. Выход из ЕС, прекращение свободы передвижения и введение новой иммиграционной системы нанесли ущерб восприятию Великобритании как привлекательной деловой среды для международных талантов в последние годы», — говорится в исследовании.
Общий налог для британских компаний, предоставляющих финансовые услуги, в частности для банков, также относительно высок, говорится в сообщении.
Напомним
По данным центра Z/Yen Group, Нью-Йорк сохранил первое место в индексе глобальных финансовых центров (GFCI). Лондон удерживает второе место в условиях конкуренции со стороны Шанхая и других азиатских центров.
В середине февраля 2021 года Амстердам вытеснил Лондон и стал самым крупным в Европе торговым центром акциями. Все произошло потому, что в британской столице в конце 2020 года завершился переходный период Brexit.