В РоSSии заявили, что не боятся отключения от SWIFT

«Я не очень верю, что нас кто-то от этой системы отключит, потому что это не выгодно никому. Но даже если это произойдет, мы имеем заготовку — у нас есть своя система. Никакой роковой катастрофы не произойдет. Отсутствие доллара сможет заменить евро, если будет решение по евро — есть юань, это новая очень перспективная резервная валюта», — заявил он.

Предыстория

26 января стало известно, что Европейский центральный банк попросил у банков план действий на случай санкций на РоSSию, в частности отключение от системы Swift.

Ранее Минфин писал, что Белый дом обнародовал отдельные детали новых масштабных санкций в случае нового вторжения РоSSии в Украину.

В Совете национальной безопасности США (NSC) заявили, что рассматривают отключение РоSSии от системы международных платежей SWIFT.