В РоSSии заявили, что не боятся отключения от SWIFT

РоSSия не боится запрета сделок с долларом и евро, потому что есть «очень перспективный юань». Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Р Ф Дмитрий Медведев, пишут «РИА новости».

В РоSSии заявили, что не боятся отключения от SWIFT
Фото: nv.ua

«Я не очень верю, что нас кто-то от этой системы отключит, потому что это не выгодно никому. Но даже если это произойдет, мы имеем заготовку — у нас есть своя система. Никакой роковой катастрофы не произойдет. Отсутствие доллара сможет заменить евро, если будет решение по евро — есть юань, это новая очень перспективная резервная валюта», — заявил он.

Предыстория

26 января стало известно, что Европейский центральный банк попросил у банков план действий на случай санкций на РоSSию, в частности отключение от системы Swift.

Ранее Минфин писал, что Белый дом обнародовал отдельные детали новых масштабных санкций в случае нового вторжения РоSSии в Украину.

В Совете национальной безопасности США (NSC) заявили, что рассматривают отключение РоSSии от системы международных платежей SWIFT.

В декабре министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что западные партнеры Киева разрабатывают ряд санкций против РоSSии на случай новой агрессии против Украины, в частности «ядерный вариант» — отключение от платежной системы SWIFT.

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