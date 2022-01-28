Повышение ставок центрбанками сделает рынки еще более турбулентными — МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что турбулентность на финансовых рынках продолжится, а восстановление развивающихся экономик может замедлиться, пишет CNBC.

Повышение ставок центрбанками сделает рынки еще более турбулентными — МВФ

Ужесточение центробанками монетарной политики, каким бы плавным его ни обещали сделать, может углубить коррекцию рисковых активов, предупреждает Тобиас Адриан, финансовый советник и директор денежно-кредитных рынков и рынков капитала МВФ.

Реакция рынков во многом будет зависеть от способности центробанков объяснить свои намерения упорядоченным и прозрачным способом, считает он. К примеру, Фонд прогнозирует, что неожиданное повышение процентной ставки ФРС на 50 базисных пунктов приведет к значительному падению акций.

Турбулентность может задеть и криптовалюты, добавил Адриан. Он напомнил о росте корреляции между традиционными финансовыми рынками и цифровыми деньгами и резком падении криптовалют за январь.

Риски для развивающихся рынков

27 января МВФ опубликовал свой Отчет о глобальной финансовой стабильности. В нем Фонд прогнозирует, что в этом году корпоративные доходы в большинстве секторов превысят свои доковидные значения, несмотря на рост ставок. В то же время доходность облигаций останется ниже среднего уровня 2019-го.

Отчет МВФ также обратил внимание на риски, которые нормализация развитых экономик создает для развивающихся. Ранее Фонд уже предупреждал, что повышение ставки ФРС негативно отразится на восстановлении экономик стран Азии.

«Мы видим, что за последние три месяца поток капитала на многие развивающиеся рынки замедлился. И в будущем это замедление может быть еще большим», — прокомментировал Адриан.

Кроме того, инфляционное давление на развивающиеся экономики заставило многие центробанки повышать ставку, ставя под угрозу рост экономики. В своем отчете МВФ предупреждает, что в условиях высокого бюджетного дефицита и потребности в зарубежных инвестициях такая политика может создать значительное финансовое напряжение.

Напомним

Согласно прогнозу МВФ, рост мировой экономики замедлится с 5,9% в 2021 году до 4,4% в 2022 году и до 3,8% в 2023 году. В Фонде отмечают, что появление новых вариантов covid-19 может продлить пандемию и вызвать новые экономические потрясения.

Кроме того, сбои в цепочках поставок, волатильность цен на энергоносители и локальные проблемы с заработной платой означают высокую неопределенность инфляции.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Газ в Украине: котельные резко снизили потребление голубого топливаГаз в Украине: котельные резко снизили потребление голубого топлива
ОСМД в Украине станут обязательными с 1 марта 2022 годаОСМД в Украине станут обязательными с 1 марта 2022 года
Канада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита на фоне противостояния с РФКанада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита на фоне противостояния с РФ
ФОП третьей группы запретят сотрудничать с другими предприятиямиФОП третьей группы запретят сотрудничать с другими предприятиями
Зарплата украинцев станет ощутимо меньше из-за налоговой реформыЗарплата украинцев станет ощутимо меньше из-за налоговой реформы
Блок рекламы


Похожие новости
Итоги заседания ФРС не удивили рынкиИтоги заседания ФРС не удивили рынки
Специализированная прокуратура изъяла и передала АРМА взрывчатку стоимостью более 5 млрд гривенСпециализированная прокуратура изъяла и передала АРМА взрывчатку стоимостью более 5 млрд гривен
Хлеб с наценкой более 55%: стало известно, сколько торговля "накручивает" на его стоимостиХлеб с наценкой более 55%: стало известно, сколько торговля "накручивает" на его стоимости
Нацбанк прогнозирует повышение коммунальных тарифовНацбанк прогнозирует повышение коммунальных тарифов
Аудит Фонда борьбы с covid-19 нашел нарушений в закупке более чем на 35 миллиардовАудит Фонда борьбы с covid-19 нашел нарушений в закупке более чем на 35 миллиардов
Ощадбанк в список не вошел: названы банки, которым наиболее доверяют украинцыОщадбанк в список не вошел: названы банки, которым наиболее доверяют украинцы
"Тысяча за вакцинацию": украинцы уже потратили более 1,3 млрд.гривень"Тысяча за вакцинацию": украинцы уже потратили более 1,3 млрд.гривень
Инвесторы на Уолл-Стрит не испугались инфляции. Рынки США растутИнвесторы на Уолл-Стрит не испугались инфляции. Рынки США растут
ФОПы уже зарегистрировали более 200 тысяч кассовых аппаратовФОПы уже зарегистрировали более 200 тысяч кассовых аппаратов
SEC хочет сделать деятельность непубличных компаний более прозрачнойSEC хочет сделать деятельность непубличных компаний более прозрачной
Последние новости
Подгружаем последние новости