Повышение ставок центрбанками сделает рынки еще более турбулентными — МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что турбулентность на финансовых рынках продолжится, а восстановление развивающихся экономик может замедлиться, пишет CNBC.

Ужесточение центробанками монетарной политики, каким бы плавным его ни обещали сделать, может углубить коррекцию рисковых активов, предупреждает Тобиас Адриан, финансовый советник и директор денежно-кредитных рынков и рынков капитала МВФ .

Реакция рынков во многом будет зависеть от способности центробанков объяснить свои намерения упорядоченным и прозрачным способом, считает он. К примеру, Фонд прогнозирует, что неожиданное повышение процентной ставки ФРС на 50 базисных пунктов приведет к значительному падению акций.

Турбулентность может задеть и криптовалюты, добавил Адриан. Он напомнил о росте корреляции между традиционными финансовыми рынками и цифровыми деньгами и резком падении криптовалют за январь.

Риски для развивающихся рынков

27 января МВФ опубликовал свой Отчет о глобальной финансовой стабильности. В нем Фонд прогнозирует, что в этом году корпоративные доходы в большинстве секторов превысят свои доковидные значения, несмотря на рост ставок. В то же время доходность облигаций останется ниже среднего уровня 2019-го.

Отчет МВФ также обратил внимание на риски, которые нормализация развитых экономик создает для развивающихся. Ранее Фонд уже предупреждал, что повышение ставки ФРС негативно отразится на восстановлении экономик стран Азии.

«Мы видим, что за последние три месяца поток капитала на многие развивающиеся рынки замедлился. И в будущем это замедление может быть еще большим», — прокомментировал Адриан.

Кроме того, инфляционное давление на развивающиеся экономики заставило многие центробанки повышать ставку, ставя под угрозу рост экономики. В своем отчете МВФ предупреждает, что в условиях высокого бюджетного дефицита и потребности в зарубежных инвестициях такая политика может создать значительное финансовое напряжение.

Напомним

Согласно прогнозу МВФ , рост мировой экономики замедлится с 5,9% в 2021 году до 4,4% в 2022 году и до 3,8% в 2023 году. В Фонде отмечают, что появление новых вариантов covid-19 может продлить пандемию и вызвать новые экономические потрясения.

Кроме того, сбои в цепочках поставок, волатильность цен на энергоносители и локальные проблемы с заработной платой означают высокую неопределенность инфляции.