Bank of America выплатит премии работникам на $1 миллиард в виде акций

Bank of America выделит премии на сумму от $2,9 до $27 тыс в виде акций для 97% сотрудников во всем мире, чтобы удержать их в компании. Об этом сообщает Business Insider, передает РБК.

Банк зарезервировал акции на сумму $1 млрд, которые будут переданы сотрудникам в качестве премий в течение четырех лет. В зависимости от уровня зарплаты работники получат от 65 до 600 акций исходя из цены $45 за бумагу.

С 2017 года банк выдал сотрудникам премии в виде акций на общую сумму $3,3 млрд, но в 2022 году впервые предложит вознаграждения работникам, зарабатывающим менее $100 тыс.