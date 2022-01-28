Крупный инвестор купил акции Netflix на $1 миллиард после обвала цены на 50%

Фонд Била Акмана купил акции стримингового видеосервиса Netflix на $1 миллиард после того, как бумаги упали в цене на 50%. Об этом сообщает РБК.

Выкупил «провал»

После сделки хедж-фонд Акмана Pershing Square вошел в список двадцати крупнейших акционеров Netflix с долей 0,7%

Акман приобрел более 3,1 млн акций на общую сумму около $1,1 млрд. Forbes оценивает состояние самого Акмана в $3,1 млрд.

«Мы рады, что рынок предоставил нам такую возможность», — прокомментировал событие сам миллиардер.

Почему акции упали в цене

Стоимость акций крупнейшего видеосервиса снизилась почти на 50% с момента достижения пика в $700 за акцию 17 ноября прошлого года.

Только за последние пять торговых дней акции Netflix упали на 30,3%, опустившись до $359 за акцию по результатам торгов 26 января.

Падение акций было связано с результатами финансовой отчетности, разочаровавшими инвесторов. По результатам четвертого квартала 2021 чистый прирост количества пользователей Netflix не оправдал ожиданий рынка.

В прошлом году у Netflix появилось всего 18,2 млн новых клиентов, что вдвое меньше, чем в рекордном 2020 году. Результат оказался ниже и чем в предыдущем 2019 году, когда компания отчиталась о росте подписчиков на 27,8 млн человек.