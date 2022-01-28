Morgan Stanley ухудшил прогноз роста ВВП Китая из-за омикрона

В банке считают, что попытки властей Китая сдержать распространение омикрона могут ударить по потребительским расходам и замедлить восстановление экономики, сообщает CNBC.

Фото: bankinfosecurity.com

Распространение более заразного омикрон-штамма делает усилия властей Китая по минимизации заболеваний covid-19 экономически невыгодными, объяснила изданию стратег банка по ценным бумагам Китая Лора Ван.

В то же время экономика и экспорт остальных стран возвращаются к своему доковидному состоянию, лишая Китай конкурентного преимущества, которое у него было раньше, добавила она.

«Под наибольшее давление попадет личное потребление, ведь более жесткие правила социальной дистанции и локдауны в отдельных регионах могут стать неизбежными», — прогнозируют аналитики Morgan Stanley.

В январе Morgan Stanley снизил свой прогноз роста ВВП Китая за первый квартал с 4,9% в годовом исчислении, до 4,5%. Прогноз на весь год банк по-прежнему оставил на уровне 5,5%.

Несмотря на ухудшение прогноза, Morgan Stanley предполагает, что экономическому восстановлению страны может способствовать либерализации монетарной политики.

Рост акций тоже замедлится

Morgan Stanley рекомендует с осторожностью подходить к китайским акциям. Среди основных факторов риска банк называет рост неопределенности из-за распространения омикрона по территории материкового Китая и риски дефолта на рынке недвижимости.

«Мы ожидаем еще большего ухудшения консенсусного прогноза по доходам. По нашему мнению, инвесторы все еще оценивают корпоративную прибыль слишком оптимистично», — считает Ван.

Она предпочитает «акции A» индексу MSCI China в этом году. «Акции A» — это номинированные в юанях акции компаний материкового Китая, торгующиеся на китайских фондовых биржах в Шанхае и Шэньчжэне.

Банк ожидает, что индекс CSI 300 достигнет 5?250 к концу года, а MSCI China за тот же период — 95. Сейчас CSI 300 торгуется на уровне 4?680, упав на 5% с начала года. Индекс MSCI China, считающийся эталонным, торгуется около 82, упав на 1,3% за январь.

Во что инвестировать

Morgan Stanley с осторожностью относится к сектору недвижимости Китая, но советует инвестировать в качественных девелоперов, которым не грозит турбулентность рынка. Банк выделил четыре компании: China Overseas Land & Investment Limited, China Resources Land Limited, Longfor Group и CIFI.

Также инвестиционный банк сохраняет свой оптимизм касательно отраслей аппаратного обеспечения и полупроводников. В то же время он рекомендует избегать китайских компаний, котирующихся в США , а также секторов онлайн-торговли и IT.

Напомним

Согласно прогнозу МВФ , рост мировой экономики замедлится с 5,9% в 2021 году до 4,4% в 2022 году и до 3,8% в 2023 году. В Фонде отмечают, что появление новых вариантов covid-19 может продлить пандемию и вызвать новые экономические потрясения.

Кроме того, сбои в цепочках поставок, волатильность цен на энергоносители и локальные проблемы с заработной платой означают высокую неопределенность инфляции.