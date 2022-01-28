Высокая инфляция и рост ВВП. JPMorgan изменил прогноз из-за ситуации вокруг Украины

Аналитики JPMorgan внесли корректировки в свой предварительный прогноз относительно цен на нефть, расчета роста мирового ВВП, а также уровня мировой инфляции. Причина коррекции — геополитическое напряжение между Россией и Украиной. Об этом пишет zn.ua.

Высокая инфляция и рост ВВП. JPMorgan изменил прогноз из-за ситуации вокруг Украины
Фото: bitnovosti.com

Новый прогноз

Согласно новому прогнозу, с учетом влияния возможного военного конфликта между Россией и Украиной на финансовый рынок, а также последствия возможных американских санкций против Москвы, которые могут быть введены при ее вторжении в Украину, цена барреля нефти достигнет $150 вместо запланированных ранее $100 за бочку.

Если цена на нефть достигнет указанной отметки, темпы роста ВВП в мире в первой половине года могут сократиться до 0,9%, тогда как сейчас ожидается рост в пределах 4,1%.

Зацепят изменения и мировую инфляцию. При вышеописанном сценарии инфляция достигнет — 7,2% вместо прогнозируемых 3%. Это заставит центробанки стран мира еще больше усиливать валютную политику.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co. больше не рекомендуют клиентам длинные вложения в роSSийский рубль на фоне нарастающей напряженности вокруг Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Газ в Украине: котельные резко снизили потребление голубого топливаГаз в Украине: котельные резко снизили потребление голубого топлива
ОСМД в Украине станут обязательными с 1 марта 2022 годаОСМД в Украине станут обязательными с 1 марта 2022 года
Канада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита на фоне противостояния с РФКанада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита на фоне противостояния с РФ
ФОП третьей группы запретят сотрудничать с другими предприятиямиФОП третьей группы запретят сотрудничать с другими предприятиями
Зарплата украинцев станет ощутимо меньше из-за налоговой реформыЗарплата украинцев станет ощутимо меньше из-за налоговой реформы
Блок рекламы


Похожие новости
Morgan Stanley ухудшил прогноз роста ВВП Китая из-за омикронаMorgan Stanley ухудшил прогноз роста ВВП Китая из-за омикрона
Ради "социального" газа компания нардепа "За майбутне" изменила вид деятельностиРади "социального" газа компания нардепа "За майбутне" изменила вид деятельности
JPMorgan отказался от инвестиций в роSSийский рубль. Причина — ситуация вокруг УкраиныJPMorgan отказался от инвестиций в роSSийский рубль. Причина — ситуация вокруг Украины
РоSSийские миллиардеры потеряли $28 миллиардов за месяц из-за вероятной эскалации конфликта с УкраинойРоSSийские миллиардеры потеряли $28 миллиардов за месяц из-за вероятной эскалации конфликта с Украиной
МВФ ухудшил прогноз роста глобальной экономики на 2022 год из-за омикронаМВФ ухудшил прогноз роста глобальной экономики на 2022 год из-за омикрона
Банки отмечают рекордный рост спроса на бизнес-кредитыБанки отмечают рекордный рост спроса на бизнес-кредиты
Правительство хочет распространить программу "єПідтримка" на образование и оплату коммунальных услуг, – ШмигальПравительство хочет распространить программу "єПідтримка" на образование и оплату коммунальных услуг, – Шмигаль
Индекс S&P500 за месяц упадет на 10%: прогноз Morgan StanleyИндекс S&P500 за месяц упадет на 10%: прогноз Morgan Stanley
Золотовалютные запасы Украины позволяют управлять ситуацией — Шмыгаль о курсе гривныЗолотовалютные запасы Украины позволяют управлять ситуацией — Шмыгаль о курсе гривны
Рада повысила лимит на безналоговые посылки из-за границы до 150 евроРада повысила лимит на безналоговые посылки из-за границы до 150 евро
Последние новости
Подгружаем последние новости