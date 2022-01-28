Высокая инфляция и рост ВВП. JPMorgan изменил прогноз из-за ситуации вокруг Украины

Аналитики JPMorgan внесли корректировки в свой предварительный прогноз относительно цен на нефть, расчета роста мирового ВВП , а также уровня мировой инфляции. Причина коррекции — геополитическое напряжение между Россией и Украиной. Об этом пишет zn.ua.

Фото: bitnovosti.com

Новый прогноз

Согласно новому прогнозу, с учетом влияния возможного военного конфликта между Россией и Украиной на финансовый рынок, а также последствия возможных американских санкций против Москвы, которые могут быть введены при ее вторжении в Украину, цена барреля нефти достигнет $150 вместо запланированных ранее $100 за бочку.

Если цена на нефть достигнет указанной отметки, темпы роста ВВП в мире в первой половине года могут сократиться до 0,9%, тогда как сейчас ожидается рост в пределах 4,1%.

Зацепят изменения и мировую инфляцию. При вышеописанном сценарии инфляция достигнет — 7,2% вместо прогнозируемых 3%. Это заставит центробанки стран мира еще больше усиливать валютную политику.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co. больше не рекомендуют клиентам длинные вложения в роSSийский рубль на фоне нарастающей напряженности вокруг Украины.