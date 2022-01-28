Европейский центробанк просит банки подготовиться к отключению РФ от Swift

Европейский центральный банк попросил у банков план действий на случай санкций на РоSSию, в частности отключение от системы Swift. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники, пишет Главком.

Европейский центробанк просит банки подготовиться к отключению РФ от Swift
Фото: bbc.com

Что известно

Предупреждение от регулятора обусловлено, в частности, предупреждением США о «значительных последствиях» для РФ в случае полномасштабного вторжения в Украину.

Санкции вызывают значительные риски для международных банков, имеющих большую зависимость от роSSийского капитала, например американского Citi, французского Soci?t? G?n?rale, австрийского Raiffeisen и итальянского UniCredit.

Таким предупреждением регулятор хочет убедиться, что европейские банки смогут работать при любом санкционном режиме против РФ и быстро оборвать сотрудничество с запрещенными клиентами.

Согласно исследованию JPMorgan, SocGen имеет самый большой финансовый риск по отношению к РоSSии среди всех европейских банков с 2,6 млрд евро. Австрийский Raiffeisen составляет 1,9 млрд евро, а UniCredit — 1,4 млрд евро.

Руководитель одного из банков сказал, что основной риск от санкций связан с его роSSийскими инвестиционно-банковскими операциями, имеющими дело с крупными транснациональными компаниями и олигархами, а не для его коммерческого банковского подразделения, преимущественно занимающегося средними компаниями.

По словам топ-чиновника в Евроцентрбанке, самым большим «системным риском» будет, если РоSSия будет отключена от платежной сети Swift, что может «повлиять на всю банковскую систему РоSSии».

Однако, по его словам, роSSийский центральный банк планирует активировать национальную межбанковскую платежную систему, чтобы заменить Swift, если потребуется.

Дополнительным риском для европейских банков является то, что эскалация может ударить по курсу рубля, снизив стоимость роSSийских дочерних компаний.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Белый дом обнародовал отдельные детали новых масштабных санкций в случае нового вторжения РоSSии в Украину.

В Совете национальной безопасности США (NSC) заявили, что рассматривают отключение РоSSии от системы международных платежей SWIFT.

В декабре министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что западные партнеры Киева разрабатывают ряд санкций против РоSSии на случай новой агрессии против Украины, в частности «ядерный вариант» — отключение от платежной системы SWIFT.

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