monobank намерен предъявить Дубилету многомиллионный иск — СМИ

Конфликт финкомпании и ее сооснователя Дмитрия Дубилета разгорается с новой силой. В сети появилась информация о том, что онлайн-банк может потребовать от последнего $100 млн. Об этом на своей странице в фейсбук сообщает политолог Дмитрий Марунич, пишет psm7.com.

monobank намерен предъявить Дубилету многомиллионный иск — СМИ
Фото: epravda.com.ua

История конфликта

Он напомнил, как в конце прошлого года рассказывал о возможном иске со стороны банка против Дубилета за несанкционированное использование наработок monobank в других фирмах.

Бывший соучредитель онлайн-банка недавно запустил в Азербайджане похожий финансовый финтех проект под названием Leobank. Позже Дубилет заявил, что бизнес модель будет использоваться и в следующих проектах в других странах. Мобильные приложения обеих финкомпаний схожи, а функционал во многом идентичен.

Это послужило основанием для претензий, которые затем быстро перешли в юридическое поле. На прошлой неделе группа юристов, представляющих интересы украинского monobank, официально подтвердила, что судебный иск действительно готовится.

Сумма иска

«Добавлю только, что сумма иска — $100 млн, и даже привлеченные на развитие проекта инвестиции в $7,4 млн ничтожны по сравнению с финансовыми санкциями, которые может получить Дмитрий Дубилет после рассмотрения иска в Лондоне», — пишет Марунич.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Газ в Украине: котельные резко снизили потребление голубого топливаГаз в Украине: котельные резко снизили потребление голубого топлива
ОСМД в Украине станут обязательными с 1 марта 2022 годаОСМД в Украине станут обязательными с 1 марта 2022 года
Канада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита на фоне противостояния с РФКанада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита на фоне противостояния с РФ
ФОП третьей группы запретят сотрудничать с другими предприятиямиФОП третьей группы запретят сотрудничать с другими предприятиями
Зарплата украинцев станет ощутимо меньше из-за налоговой реформыЗарплата украинцев станет ощутимо меньше из-за налоговой реформы
Блок рекламы


Похожие новости
У monobank появился конкурент на рынке: тарифы BitsaУ monobank появился конкурент на рынке: тарифы Bitsa
«Покупать monobank не планировали» — член совета Альфа-Банка«Покупать monobank не планировали» — член совета Альфа-Банка
В Раде заявили о намерении сохранить мораторий на экспорт леса-круглякаВ Раде заявили о намерении сохранить мораторий на экспорт леса-кругляка
РоSSияне Фридман и Хан хотели купить monobank за $1 млрдРоSSияне Фридман и Хан хотели купить monobank за $1 млрд
Южнокорейский гигант намерен создать в Европе конкуренцию китайским производителям солнечных панелейЮжнокорейский гигант намерен создать в Европе конкуренцию китайским производителям солнечных панелей
В monobank ожидают всплеска мошенничества после внедрения open bankingВ monobank ожидают всплеска мошенничества после внедрения open banking
Кешбэк для клиентов украинские банки намерены срезать вдвое: конец программам лояльностиКешбэк для клиентов украинские банки намерены срезать вдвое: конец программам лояльности
Китай будет бороться со «злонамеренной клеветой» на свой финансовый рынокКитай будет бороться со «злонамеренной клеветой» на свой финансовый рынок
Гороховский назвал цену monobank, но «конфетка» не продаетсяГороховский назвал цену monobank, но «конфетка» не продается
monobank, скорее, купят иностранцы, чем украинские банки из топ-10 — банкирmonobank, скорее, купят иностранцы, чем украинские банки из топ-10 — банкир
Последние новости
Подгружаем последние новости