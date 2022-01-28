monobank намерен предъявить Дубилету многомиллионный иск — СМИ

Конфликт финкомпании и ее сооснователя Дмитрия Дубилета разгорается с новой силой. В сети появилась информация о том, что онлайн-банк может потребовать от последнего $100 млн. Об этом на своей странице в фейсбук сообщает политолог Дмитрий Марунич, пишет psm7.com.

Фото: epravda.com.ua

История конфликта

Он напомнил, как в конце прошлого года рассказывал о возможном иске со стороны банка против Дубилета за несанкционированное использование наработок monobank в других фирмах.

Бывший соучредитель онлайн-банка недавно запустил в Азербайджане похожий финансовый финтех проект под названием Leobank. Позже Дубилет заявил, что бизнес модель будет использоваться и в следующих проектах в других странах. Мобильные приложения обеих финкомпаний схожи, а функционал во многом идентичен.

Это послужило основанием для претензий, которые затем быстро перешли в юридическое поле. На прошлой неделе группа юристов, представляющих интересы украинского monobank, официально подтвердила, что судебный иск действительно готовится.

Сумма иска

«Добавлю только, что сумма иска — $100 млн, и даже привлеченные на развитие проекта инвестиции в $7,4 млн ничтожны по сравнению с финансовыми санкциями, которые может получить Дмитрий Дубилет после рассмотрения иска в Лондоне», — пишет Марунич.