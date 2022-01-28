ФОПы уплатили наибольшую за 5 лет сумму единого налога — Опендатабот

ФОПы заплатили 34,8 млрд единого налога в прошлом году. Эта цифра не только превышает показатель 2020 года, когда из ФОПов было собрано 27,6 млрд грн, но и является рекордным за пять лет. Об этом говорится в данных Опендатабота.

ФОПы уплатили наибольшую за 5 лет сумму единого налога — Опендатабот
Фото: flickr.com

Сколько заплатили ФОПы

Рекорд объясняется как увеличением дохода ФОП, так и ростом количества новых предпринимателей, а также тем, что уже открытые ФОПы стали реже закрываться. К концу 2021 г. количество ФОПов почти достигло 2 млн бизнесов.

Что такое единый налог

Единый налог — это главный налог для ФОПа, введенный для упрощения ведения бизнеса и снижения налоговой нагрузки.

Возможность перейти на упрощенную систему предусмотрена для физлиц-предпринимателей и юрлиц, масштабы деятельности которых не превышают определенные законом рамки по максимальному объему доходов и числу работников.

Последние инициативы по фискализации, в частности обязательное использование РРО/ПРРО, прежде всего, направлены на выявление реального объема доходов предпринимателя и соблюдение им законности использования упрощенной системы.

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