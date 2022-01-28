Итоги заседания ФРС не удивили рынки

На торгах в среду американский индекс S&P 500, снизился на незначительные 0,15%, закрыв день на отметке 4?349 пунктов.

Фото: ifcmarkets.com

Среди крупнейших компаний США , в лидерах роста были акции компании Broadcom Inc., выросшие на 4,3%, и акции Microsoft Corporation, прибавившие 2,8%.

В аутсайдерах были акции компании Verizon Communications, упавшие на 3,5%, и акции компании Abbott Laboratories, снизившиеся 2,6%.

Что решила ФРС

Вчера завершилось очередное заседание ФРС США , и по его итогам, регулятор ожидаемо объявил о том, что вскоре приступит к повышению своей основной ставки.

«Учитывая инфляцию, значительно превышающую 2%, и сильный рынок труда, Комитет ожидает, что вскоре будет уместно повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам».

Так же в ФРС заявили, что планирует продолжить сокращение программы по выкупу активов, в результате чего уже в марте программа будет полностью завершена.

Но при этом на Уолл-Стрит обратили внимание на то, что ФРС не предоставила рынку информацию о скорости и сроках сокращения баланса ФРС.

Реакция рынка на новости от ФРС была умеренной. Многие инвесторы боялись того, что заявления ФРС могли быть более «ястребиными» на фоне сильно выросшей инфляции. Но все, что сказал ФРС, было вполне ожидаемо.