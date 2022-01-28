Рынок офисной недвижимости восстанавливается после пандемии

2021 год ознаменовался постепенным восстановлением рынка офисной недвижимости. Зафиксирован рекордный объем нового предложения. Об этом говорится в пресс-релизе консалтинговой компании Colliers Ukraine, пишет ЭП.

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Рынок восстанавливается

В прошлом году в эксплуатацию было введено 10 бизнес-центров суммарной арендной площадью 155 тысяч кв. м.

За последние два года в эксплуатацию были введены офисные помещения общим объемом 310?000 м2, что превышает суммарный объем введенных площадей за 2015?2019 годы.

По состоянию на конец 2021 года кумулятивное предложение профессиональных офисных помещений в Киеве достигло отметки 2,3 млн м?, что на 7,2% больше, чем в 2020 году. Для сравнения в Варшаве аналогичный показатель составляет около 6,2 млн м2.

Согласно заявлениям девелоперов и в отсутствие глобальных потрясений, на 2022 год до ввода в эксплуатацию запланировано примерно 220 тыс м2.

Несмотря на объем нового предложения офисных помещений, наблюдается стабильный средний показатель вакантности в бизнес-центрах классов, А и В на конец 2021 года — 11,5%.

Самая высокая базовая арендная ставка выросла с $26/м?/месяц в 2020 году до $27/м?/месяц в 2021 году.

В, А классе также имел место рост нижнего граничного показателя: с $18 до $20. В классе диапазон арендных ставок изменился с $11?19 до $14?19.

Общий объем поглощения офисных помещений по итогам 2021 года составил около 130 тыс. м?, что на 30% выше аналогичного показателя в 2020 году (100 тыс. м?). Для сравнения, в 2019 году допандемический год показатель поглощения был на уровне 170 тыс м?.

Наиболее активными арендаторами офисных помещений являлись компании по IT-сектору, доля в структуре спроса которых составляет 51%. Компании в сфере профессиональных услуг заняли около 12% в структуре общего спроса.