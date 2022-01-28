Зарплата – до 500 тысяч гривен: в Украине появились вакансии, где предлагают такие деньги

Высокая зарплата - не только удел топ-менеджеров крупных компаний или крупных IT-специалистов. Оказывается, можно неплохо заработать и не будучи первым лицом кампании или выдающимся программистом. В частности, в Украине появились вакансии, на которых работникам предлагают зарплату до 500 тысяч гривен.

Такие вакансии появились на одном из наиболее популярных сайтов поиска работы Work.ua.

Team lead, Senior Media Buyer

Суть работы заключается в том, что вы организовываете покупку товаров на одних рынках и продаете их на других. Естественно, уже намного дороже, с прибылью. Наиболее выгодно продавать на популярных платформах: Instagram, Facebook и тому подобное.

Наиболее популярен Facebook. Он позволяет запустить мощную рекламу, привлечь большое количество клиентов и, соответственно, добиться хорошего результата торгов.

От соискателя такой вакансии требуют:

руководство командой из 5-8 байеров, умение мотивировать подчиненных и добиваться высоких результатов труда;

поиск альтернативных методов и закупок товаров;

работа с большими бюджетами (ориентировочно от 1 тысячи долларов в день);

умение оптимизировать работу;

ведение отчетов;

опыт работы от 2 лет.

При этом зарплату начисляют как процент от конверсии (числа покупок, зависящих от количества посетителей и посещений сайта). Таким образом, она получается плавающей и зависит только от дохода. Работодатель обещает большую вилку по зарплате: от 100 до 500 тысяч гривен.

Менеджер по продажам в американскую логистическую компанию

Требования к претенденту на вакансию выдвигают такие:

знание английского языка не ниже уровня В2;

постоянное совершенствование в работе;

стрессоустойчивость;

ответственность.

Обладателю таких навыков обещают достойный заработок. Вилка по зарплате огромная: от 2 тысяч долларов до 500 тысяч гривен. Конечно, и 2 тысячи долларов для украинца – это зарплата мечты, не говоря уже о запредельных 500 тысячах гривен. Однако и за "минималку" на этой вакансии нужно много уметь и немало поработать.

Менеджер по продажам автомобилей

Претендент на должность должен обладать такими навыками и качествами:

опыт работы от 1 года;

стрессоустойчивость и целеустремленность;

грамотная устная и письменная речь, презентабельный внешний вид;

знание деловой этики и умение вести переговоры;

знание комплектации автомобиля, его технических характеристик.

Зарплата состоит из двух частей: неизменной ставки, а также процента от продаж. Таким образом, за месяц нужно заработать от 30 до 400 тысяч гривен.

Напомним, стали известны зарплаты том-менеджеров в ПриватБанке, Укргазбанке и Ощадбанке.