Зарплата – до 500 тысяч гривен: в Украине появились вакансии, где предлагают такие деньги

Высокая зарплата - не только удел топ-менеджеров крупных компаний или крупных IT-специалистов. Оказывается, можно неплохо заработать и не будучи первым лицом кампании или выдающимся программистом. В частности, в Украине появились вакансии, на которых работникам предлагают зарплату до 500 тысяч гривен.

Месячная зарплата – 500 тысяч гривен: в Украине появились вакансии, где готовы столько платить

Такие вакансии появились на одном из наиболее популярных сайтов поиска работы Work.ua.

Team lead, Senior Media Buyer

Суть работы заключается в том, что вы организовываете покупку товаров на одних рынках и продаете их на других. Естественно, уже намного дороже, с прибылью. Наиболее выгодно продавать на популярных платформах: Instagram, Facebook и тому подобное.

Наиболее популярен Facebook. Он позволяет запустить мощную рекламу, привлечь большое количество клиентов и, соответственно, добиться хорошего результата торгов.

Месячная зарплата – 500 тысяч гривен: в Украине появились вакансии, где готовы столько платить

От соискателя такой вакансии требуют:

  • руководство командой из 5-8 байеров, умение мотивировать подчиненных и добиваться высоких результатов труда;
  • поиск альтернативных методов и закупок товаров;
  • работа с большими бюджетами (ориентировочно от 1 тысячи долларов в день);
  • умение оптимизировать работу;
  • ведение отчетов;
  • опыт работы от 2 лет.

При этом зарплату начисляют как процент от конверсии (числа покупок, зависящих от количества посетителей и посещений сайта). Таким образом, она получается плавающей и зависит только от дохода. Работодатель обещает большую вилку по зарплате: от 100 до 500 тысяч гривен.

Менеджер по продажам в американскую логистическую компанию

Требования к претенденту на вакансию выдвигают такие:

  • знание английского языка не ниже уровня В2;
  • постоянное совершенствование в работе;
  • стрессоустойчивость;
  • ответственность.

Обладателю таких навыков обещают достойный заработок. Вилка по зарплате огромная: от 2 тысяч долларов до 500 тысяч гривен. Конечно, и 2 тысячи долларов для украинца – это зарплата мечты, не говоря уже о запредельных 500 тысячах гривен. Однако и за "минималку" на этой вакансии нужно много уметь и немало поработать.

Менеджер по продажам автомобилей

Претендент на должность должен обладать такими навыками и качествами:

  • опыт работы от 1 года;
  • стрессоустойчивость и целеустремленность;
  • грамотная устная и письменная речь, презентабельный внешний вид;
  • знание деловой этики и умение вести переговоры;
  • знание комплектации автомобиля, его технических характеристик.

Зарплата состоит из двух частей: неизменной ставки, а также процента от продаж. Таким образом, за месяц нужно заработать от 30 до 400 тысяч гривен.

Напомним, стали известны зарплаты том-менеджеров в ПриватБанке, Укргазбанке и Ощадбанке.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Газ в Украине: котельные резко снизили потребление голубого топливаГаз в Украине: котельные резко снизили потребление голубого топлива
ОСМД в Украине станут обязательными с 1 марта 2022 годаОСМД в Украине станут обязательными с 1 марта 2022 года
Канада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита на фоне противостояния с РФКанада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита на фоне противостояния с РФ
ФОП третьей группы запретят сотрудничать с другими предприятиямиФОП третьей группы запретят сотрудничать с другими предприятиями
Зарплата украинцев станет ощутимо меньше из-за налоговой реформыЗарплата украинцев станет ощутимо меньше из-за налоговой реформы
Блок рекламы


Похожие новости
Военный сбор и ЕСВ предлагают отменить, вместо них НДФЛ в 20%Военный сбор и ЕСВ предлагают отменить, вместо них НДФЛ в 20%
В Украине падает производство сливочного масла: продукт завозят из Польши и БеларусиВ Украине падает производство сливочного масла: продукт завозят из Польши и Беларуси
ФЛП в Украине хотят уменьшить штрафы за отсутствие кассовых аппаратовФЛП в Украине хотят уменьшить штрафы за отсутствие кассовых аппаратов
ОСМД в Украине станут обязательными с 1 марта 2022 годаОСМД в Украине станут обязательными с 1 марта 2022 года
Специализированная прокуратура изъяла и передала АРМА взрывчатку стоимостью более 5 млрд гривенСпециализированная прокуратура изъяла и передала АРМА взрывчатку стоимостью более 5 млрд гривен
Украинцы, сделавшие бустерную прививку, получат еще по 500 гривень, - ЗеленскийУкраинцы, сделавшие бустерную прививку, получат еще по 500 гривень, - Зеленский
Газ в Украине: котельные резко снизили потребление голубого топливаГаз в Украине: котельные резко снизили потребление голубого топлива
Евросоюз предоставит Украине 1,2 млрд евро на фоне роSSийской угрозыЕвросоюз предоставит Украине 1,2 млрд евро на фоне роSSийской угрозы
Потратить "ковидную тысячу" на лекарства можно будет с 24 январяПотратить "ковидную тысячу" на лекарства можно будет с 24 января
Зарплата украинцев станет ощутимо меньше из-за налоговой реформыЗарплата украинцев станет ощутимо меньше из-за налоговой реформы
Последние новости
Подгружаем последние новости