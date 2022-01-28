Военный сбор и ЕСВ предлагают отменить, вместо них НДФЛ в 20%

В Верховную Раду внесли проект закона №?6548, снижающий налоги на фонд оплаты труда для украинских работодателей. Вместо нескольких налогов, которые сейчас украинские компании уплачивают из зарплат своих сотрудников, предлагают ввести единую ставку налога в размере 20%. Об этом пишет AIN.UA.

Военный сбор и ЕСВ предлагают отменить, вместо них НДФЛ в 20%
Фото: epravda.com.ua

Теневые зарплаты

Сейчас в Украине есть проблема с теневыми выплатами зарплат, считают авторы проекта закона. По расчетам Института социально-экономической трансформации и Центра социально-экономических исследований CASE Украина, приблизительные объемы таких выплат в прошлом году составили 220?300 млрд грн в год. А бюджет при этом потерял около 110?150 млрд грн. По данным Центра Разумкова, в июне 2020 года 36% работников часть или всю зарплату получали неофициально.

По мнению авторов проекта, ключевой преградой для выхода из этой тени достаточно высокие налоги, которые работодатели должны платить с «белых» зарплат. На сегодняшний день налоговая нагрузка на фонд оплаты труда в среднем составляет примерно 34%.

Что предлагает законопроект

Авторы законопроекта предлагают взять три основных налога, которые платят работодатели за своих сотрудников, и объединить их в один платеж. Точнее, отменить военный сбор и ЕСВ, а вместо них установить единую ставку НДФЛ:

Сейчас работодатель за своего сотрудника должен уплатить НДФЛ (18%), ЕСВ (22% от зарплаты) и военный сбор (1,5%).

Эти три налога предлагается возвести в единый налог в размере 20%.

Но при этом предполагают, что НДФЛ временно до 2026 года вырастет, и будет постепенно снижаться:

  • в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 включительно — в размере 29%;
  • в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года включительно — в размере 26%;
  • в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года включительно — в размере 23%.

со временем она должна снизиться до 20%, о которых идет речь в проекте закона.

Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» предлагается вообще отменить, ведь такого платежа, как ЕСВ, не будет, если проект закона примут.

Авторы проекта уверены, что НДФЛ на уровне 29% с постепенным снижением до 20%, и отмена остальных налогов не приведет к потерям бюджета. А в будущем за счет выхода компаний из тени даже увеличит эти поступления.

Как новые ставки налогов будут касаться ФЛП на упрощенной системе, тоже платят за себя ЕСВ, а вместо НДФЛ платят единый налог, пока не очень понятно.

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