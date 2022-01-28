"Электронмаш" продали на повторных торгах за вдвое меньшую по сравнению с первым аукционом сумму

Победителем стало ООО "Украинский имидж".

"Электронмаш" продали на повторных торгах за вдвое меньшую по сравнению с первым аукционом сумму
Фото: Електронмаш

Завод "Электронмаш" был продан на повторном аукционе за 430 млн гривень. Это вдвое меньше суммы первых торгов, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на данные Prozorro.

По результатам аукциона единый имущественный комплекс киевского завода за 430 млн выкупит ООО "Украинский имидж" – компания, занимающаяся деятельностью в области права, работой библиотек, музеев и розничной торговлей.

Ее ближайшим конкурентом было предложение ООО "Днипробудмашина" - 300 млн гривень. В общей сложности было пятеро участников. Стартовая цена лота составляла 65,6 млн. гривень.

12 ноября 2021 года ФГИУ продал завод "Электронмаш" за 970 млн грн. В аукционе приняли участие 22 участника. Стартовая цена тогда составила 67 млн. грн.

Однако победитель аукциона – малоизвестная киевская компания "Лортен Групп" – отказалась подписывать договор с Фондом о покупке завода.

В январе единый имущественный комплекс государственного предприятия "Электронмаш" на Окружной дороге в Киеве выставили на повторный аукцион по приватизации.

Победитель аукциона получит недвижимость "Электронмаша", в том числе корпуса завода, склады, котельные, столовую, а также базу отдыха в Черниговской области.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Газ в Украине: котельные резко снизили потребление голубого топливаГаз в Украине: котельные резко снизили потребление голубого топлива
ОСМД в Украине станут обязательными с 1 марта 2022 годаОСМД в Украине станут обязательными с 1 марта 2022 года
Канада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита на фоне противостояния с РФКанада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита на фоне противостояния с РФ
ФОП третьей группы запретят сотрудничать с другими предприятиямиФОП третьей группы запретят сотрудничать с другими предприятиями
Зарплата украинцев станет ощутимо меньше из-за налоговой реформыЗарплата украинцев станет ощутимо меньше из-за налоговой реформы
Блок рекламы


Похожие новости
На первых торгах льготным газом были проданы 1,3 млн кубометровНа первых торгах льготным газом были проданы 1,3 млн кубометров
За время пандемии состояние 10 богатейших людей мира выросло вдвоеЗа время пандемии состояние 10 богатейших людей мира выросло вдвое
Сумской завод Selmi, обанкротившийся после приватизации роSSиянами, продали на аукционе за 19 млн гривенСумской завод Selmi, обанкротившийся после приватизации роSSиянами, продали на аукционе за 19 млн гривен
Курс биткоина рухнул почти вдвоеКурс биткоина рухнул почти вдвое
Наследники Дэвида Боуи продали права на все его песни за $250 млн.Наследники Дэвида Боуи продали права на все его песни за $250 млн.
Памятник архитектуры возле Майдана Незалежности в Киеве продали на аукционе за 47 млн гривенПамятник архитектуры возле Майдана Незалежности в Киеве продали на аукционе за 47 млн гривен
«Омикрон» сократит рост мировой экономики в четвертом квартале вдвое — Bloomberg«Омикрон» сократит рост мировой экономики в четвертом квартале вдвое — Bloomberg
Налоговая амнистия набирает обороты: Гетманцев похвастался первым миллиардомНалоговая амнистия набирает обороты: Гетманцев похвастался первым миллиардом
ФРС может вдвое ускорить темпы сокращения программы стимуловФРС может вдвое ускорить темпы сокращения программы стимулов
Инсайдеры продали акции в 2021 году на рекордную суммуИнсайдеры продали акции в 2021 году на рекордную сумму
Последние новости
Подгружаем последние новости