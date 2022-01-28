"Электронмаш" продали на повторных торгах за вдвое меньшую по сравнению с первым аукционом сумму

Завод "Электронмаш" был продан на повторном аукционе за 430 млн гривень. Это вдвое меньше суммы первых торгов, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на данные Prozorro.

По результатам аукциона единый имущественный комплекс киевского завода за 430 млн выкупит ООО "Украинский имидж" – компания, занимающаяся деятельностью в области права, работой библиотек, музеев и розничной торговлей.

Ее ближайшим конкурентом было предложение ООО "Днипробудмашина" - 300 млн гривень. В общей сложности было пятеро участников. Стартовая цена лота составляла 65,6 млн. гривень.

12 ноября 2021 года ФГИУ продал завод "Электронмаш" за 970 млн грн. В аукционе приняли участие 22 участника. Стартовая цена тогда составила 67 млн. грн.

Однако победитель аукциона – малоизвестная киевская компания "Лортен Групп" – отказалась подписывать договор с Фондом о покупке завода.

В январе единый имущественный комплекс государственного предприятия "Электронмаш" на Окружной дороге в Киеве выставили на повторный аукцион по приватизации.

Победитель аукциона получит недвижимость "Электронмаша", в том числе корпуса завода, склады, котельные, столовую, а также базу отдыха в Черниговской области.