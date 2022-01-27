"Газпром" создал компанию для немецкого участка "Северного потока-2"

Компания Nord Stream 2 AG основала немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH. Отсутствие такой компании было причиной остановки сертификации газопровода "Северный поток-2".

Как говорится в заявлении на сайте на оператора проекта, новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток-2", расположенного в немецких территориальных водах, а также наземного объекта в городе Любмине.

Главный офис компании Gas for Europe GmbH расположен в Шверине.

Как сообщалось, Nord Stream AG подала заявку на сертификацию газопровода "Северный поток-2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ 6 сентября 2021 года.

В ноябре 2021 года Федеральное агентство по сетям Bundesnetzagentur приостановило процесс сертификации оператора "Северный поток-2", пока компания не создаст немецкую "дочку". Таким образом, Nord Stream 2 AG выполнила требование немецкого законодательства относительно организации оператора газопровода.

Теперь у Bundesnetzagentur есть 4 месяца на принятие решения о сертификации газопровода.