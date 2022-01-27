Фонд госимущества выставил на аукцион Одесский завод шампанских вин, расположенный в охранной зоне, - СМИ

1 февраля Фонд госимущества Украины проведет конкурс по продаже «Одесского завода шампанских вин», который, как пишет «РБК-Украина» в материале «Приватизация Завода шампанских вин в Одессе: что не так для покупателей и одесситов», имеет немало «неприятных сюрпризов» .

В частности, по информации РБК, в конкурсном предложении ФГИУ не указано, что 1,6 гектара земли, на которой расположен объект приватизации, имеет статус охранной зоны. Следовательно, в этом месте запрещено любое строительство.

«Земля не является объектом продажи в рамках конкурса, и формально ФГИУ продает только завод. И даже если покупатель пойдет на приобретение этого кота в мешке, то эти проблемы станут уже проблемами не продавца, а покупателя», - говорится в материале.

Также отмечается, что несколько зданий на территории ОЗШВ являются охраняемыми государством памятниками архитектуры. Автор подчеркивает, что в конкурсной документации ФГИ эта информация раскрыта, но только в ее расширенной части.

«Сокращенное описание объекта, опубликованное на сайте аукциона «Prozorro Продажи», почему-то упоминает, что статус памятника архитектуры имеет только входная арка завода. То, что здание Главного корпуса №1 площадью 6398,2 кв. м. также охраняется государством, удается узнать только на 6-й странице файла ФГИУ», - сообщает РБК.

Еще одной проблемой для потенциального покупателя, говорится в материале, являются договоры, в которых указан срок аренды всех помещений имущественного комплекса до 2 035 года. При этом указанные договоры юридически обязывают любого нового потенциального собственника выполнять их в полном объеме.

В материале указано, что на последней сессии Одесского городского совета местные депутаты большинством голосов направили обращение в Фонд госимущества и Министерство культуры и информационной политики Украины. Областной совет призвал оба ведомства не допустить застройку в охранной зоне на территории ОЗШВ на Французском бульваре и поспособствовать развитию культурного центра на территории объекта.

«Решение ФГИУ по продаже ОЗШВ не содержит жестких ограничений или требований по развитию проекта для будущих инвесторов. Поэтому вариант совершенно неконтролируемой застройки территории не исключен. Следовательно, и в этом случае потенциальный инвестор вполне может встретить на своем пути не только нормативные преграды по поводу застройки этого участка Французского бульвара, но и общественное сопротивление», - говорится в статье.