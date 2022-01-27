Рада увеличила минимальный размер алиментов

Выплата не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Рада увеличила минимальный размер алиментов
Фото: Twitter

Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Семейный кодекс Украины (об увеличении минимального размера алиментов, взимаемых на ребенка с других членов семьи и родственников)".

Законопроект №3881 на заседании в среду, 26 января, поддержали 299 народных депутатов.

Документом законодательно закрепляется минимальный размер алиментов, подлежащий взысканию на ребенка с других членов семьи и родственников, - не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Размер алиментов, взимаемых с других членов семьи и родственников на детей и нетрудоспособных совершеннолетних, нуждающихся в материальной помощи, определяется на долю от заработка или в фиксированной денежной сумме, говорится в законе.

При определении размера алиментов суд принимает во внимание материальное и семейное положение плательщика и получателя алиментов.

Если место жительства или пребывание родителей неизвестно, либо они уклоняются от уплаты алиментов, либо не могут содержать ребенка, ему назначается временная государственная помощь в размере не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Выплата производится за счет средств Государственного бюджета Украины.

Напомним, в сентябре 2020 года Верховная Рада обязала плательщиков алиментов проводить индексацию выплат.

В марте 2021 года Кабинет министров установил механизм индексации алиментов.

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