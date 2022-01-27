Под Львовом открывают горнолыжный курорт

В четверг, 27 января, между Львовом и соседними Винниками в тестовом режиме откроют лыжные трассы нового горнолыжного комплекса отдыха Emily Resort.

Трассы откроют для всех желающих бесплатно при условии предварительной регистрации, но только на два с половиной часа – с 14:00 до 16:30. Посетителей просят иметь собственную экипировку, ведь прокат работать не будет, сообщает ZAXID.NET.

Как сообщили на странице Emily Resort в Instagram, горнолыжный курорт Emily Resort расположен всего в 4 км от центра Львова. На территории комплекса обустроены три горнолыжных трассы разной длины, работает кресельный подъемник и тюбинг-трасса.

Официально открыть горнолыжные трассы планируют со следующего сезона.

Как пишет издание, комплекс отдыха Emily Resort построили на территории бывшего Винниковского озера. Чтобы выстроить горнолыжный спуск, пришлось вырубить часть деревьев в Винниковском лесу.

Emily Resort принадлежит семье бизнесмена и депутата Львовского областного совета Григория Козловского. В апреле прошлого года он оформил право собственности на строящийся во Львове частный медицинский центр на своего тогда 11-месячного сына Ярему.