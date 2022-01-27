Ради "социального" газа компания нардепа "За майбутне" изменила вид деятельности

Речь идет о "Клубе Сыра" Степана Ивахива.

Ради "социального" газа компания нардепа "За майбутне" изменила вид деятельности
Фото: golos.ua

Компания "Клуб Сыра", принадлежащая совладельцу сети АЗС WOG нардепу Степану Ивахиву из группы "За Майбутне", через неделю после введения госрегулирования цен на газ изменила свой КВЭД на производство молока, чтобы получить 166 тыс. куб. м "социального" газа по льготной цене.

Это следует из данных единого реестра юридических лиц Министерства юстиции. Запись об изменении основного вида деятельности – КВЭД – датирована 6 января, пишет РБК-Украина.

До этого компания специализировалась на оптовой торговле молочными продуктами, яйцами, маслом и жирами (КВЭД 46.33). После 6 января КВЭД изменили на 10.51 – переработка молока, производство сыра и масла. Именно КВЭД 10.51 попадает под приказ Минагро о "социальном" газе.

Согласно сообщению Министерства аграрной политики, на февраль "Клуб Сыра" Ивахива получил квоту на 166 тыс. куб. м природного газа по льготной цене.

Как сообщалось, на начало января Министерство аграрной политики и продовольствия включило в список предприятий, которые смогут получить газ со скидкой, 6 803 компании. Перечень агрокомпаний и агрохолдингов, в феврале претендующих на "социальный" газ по льготным ценам, увеличен более чем в 2,5 раза.

Группа "За Майбутне" контролируется Игорем Палицей – бизнес-партнером олигарха Игоря Коломойского. Группа является главным союзником президентской фракции "Слуга народа" в парламенте.

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