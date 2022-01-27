Новая почта запустила новую услугу - Факторинг наложенного платежа

Компания Новая почта запустила новую услугу, которая является усовершенствованной версией наложенного платежа. Клиенты почтового оператора смогут быстрее получить свои деньги за отправленный товар.

"Факторинг наложенного платежа" – такое название получила новая услуга, аналогов которой в Украине еще не было. Только для клиентов Новой почты будет доступна возможность получать деньги за отправленный наложенным платежом товар. Таким образом, еще до момента получения адресатом посылки, средства уже поступят на карту отправителя.

В пресс-службе Новой почты отметили, что ранее продавцы, которые пересылали по почте товары покупателям, могли получить деньги только спустя два – три дня после отправки. Это время, которое уходит на транспортировку груза, получение его покупателем и на банковские транзакции. Все это создает ненужные проволочки для бизнеса.

Новая почта решила внедрить услугу "Факторинг наложенного платежа", который позволит отправителю получить деньги за товар, отправленный по почте наложенным платежом, сразу после оформления посылки в отделении. Денежные средства поступят на банковскую карту отправителя без ненужных ожиданий и внесения залога.

"Клиенты Новой почты теперь смогут получать дополнительные оборотные средства, ускорить свои бизнес-процессы и увеличить объемы реализации", - пояснили в пресс-службе почтового оператора.

Чтобы подключить услугу "Факторинг наложенного платежа", необходимо заключить договор с "НоваПей" на перевод средств. Стоимость услуги составит 0,2% от суммы аванса.

Напомним, Новая почта избавит клиентов от необходимости носить тяжелые сумки и чемоданы. Ручную кладь доставят за один день в нужный населенный пункт за умеренную плату.