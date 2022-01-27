Новая почта запустила новую услугу - Факторинг наложенного платежа

Компания Новая почта запустила новую услугу, которая является усовершенствованной версией наложенного платежа. Клиенты почтового оператора смогут быстрее получить свои деньги за отправленный товар.

Новая почта изменила условия получения денег при оформлении наложенного платежа

"Факторинг наложенного платежа" – такое название получила новая услуга, аналогов которой в Украине еще не было. Только для клиентов Новой почты будет доступна возможность получать деньги за отправленный наложенным платежом товар. Таким образом, еще до момента получения адресатом посылки, средства уже поступят на карту отправителя.

В пресс-службе Новой почты отметили, что ранее продавцы, которые пересылали по почте товары покупателям, могли получить деньги только спустя два – три дня после отправки. Это время, которое уходит на транспортировку груза, получение его покупателем и на банковские транзакции. Все это создает ненужные проволочки для бизнеса.

Новая почта решила внедрить услугу "Факторинг наложенного платежа", который позволит отправителю получить деньги за товар, отправленный по почте наложенным платежом, сразу после оформления посылки в отделении. Денежные средства поступят на банковскую карту отправителя без ненужных ожиданий и внесения залога.

Новая почта изменила условия получения денег при оформлении наложенного платежа

"Клиенты Новой почты теперь смогут получать дополнительные оборотные средства, ускорить свои бизнес-процессы и увеличить объемы реализации", - пояснили в пресс-службе почтового оператора.

Чтобы подключить услугу "Факторинг наложенного платежа", необходимо заключить договор с "НоваПей" на перевод средств. Стоимость услуги составит 0,2% от суммы аванса.

Напомним, Новая почта избавит клиентов от необходимости носить тяжелые сумки и чемоданы. Ручную кладь доставят за один день в нужный населенный пункт за умеренную плату.


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Газ в Украине: котельные резко снизили потребление голубого топливаГаз в Украине: котельные резко снизили потребление голубого топлива
Канада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита на фоне противостояния с РФКанада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита на фоне противостояния с РФ
ФОП третьей группы запретят сотрудничать с другими предприятиямиФОП третьей группы запретят сотрудничать с другими предприятиями
ОСМД в Украине станут обязательными с 1 марта 2022 годаОСМД в Украине станут обязательными с 1 марта 2022 года
Зарплата украинцев станет ощутимо меньше из-за налоговой реформыЗарплата украинцев станет ощутимо меньше из-за налоговой реформы
Блок рекламы


Похожие новости
МВФ вновь призвал Сальвадор отказаться от биткоина в качестве законного средства платежа в странеМВФ вновь призвал Сальвадор отказаться от биткоина в качестве законного средства платежа в стране
Укпочта обнародовала тарифы на доставку, которые могут нанести удар по Новой ПочтеУкпочта обнародовала тарифы на доставку, которые могут нанести удар по Новой Почте
Фирмы Коломойского получили от государства средства за право строить новую взлетную полосу в его аэропорту, - Bihus.InfoФирмы Коломойского получили от государства средства за право строить новую взлетную полосу в его аэропорту, - Bihus.Info
Новая почта запустила услугу по доставке чемодановНовая почта запустила услугу по доставке чемоданов
Новая почта остановила строительство терминала под КиевомНовая почта остановила строительство терминала под Киевом
Новая почта ввела новый вид оплаты ОщадPAYНовая почта ввела новый вид оплаты ОщадPAY
Укрпочта может вытеснить с рынка финансовых услуг Сбербанк и ПриватБанкУкрпочта может вытеснить с рынка финансовых услуг Сбербанк и ПриватБанк
Новая почта вырубает лес под Киевом ради постройки нового терминалаНовая почта вырубает лес под Киевом ради постройки нового терминала
"Метинвест" Ахметова создал новую угольную компанию"Метинвест" Ахметова создал новую угольную компанию
Укрпочта повышает тарифы на свои услуги с 1 декабряУкрпочта повышает тарифы на свои услуги с 1 декабря
Последние новости
Подгружаем последние новости