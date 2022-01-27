ЕЦБ должен уже сейчас готовиться к изменению политики — экс-глава ФРС

Европейский центральный банк (ЕЦБ) должен готовиться к смене монетарной политики сейчас, иначе ему придется быть слишком агрессивным впоследствии, считает Рэнди Крошнер, бывший главой ФРС с 2006 по 2009 год, сообщает Bloomberg.

ЕЦБ должен уже сейчас готовиться к изменению политики — экс-глава ФРС
Фото: financialeconomy.net

Инфляция в еврозоне, вероятно, превысит ожидания ЕЦБ, и чиновники центробанка не могут продолжать называть рост цен переходным явлением, считает Крошнер. Однако он все равно не ожидает повышения ставки в ближайшее время.

«ЕЦБ должен быть готов изменить курс. С точки зрения управления рисками, им следует хорошо продумать, как они будут говорить об альтернативном сценарии, даже если они не считают его самым вероятным. Ведь наибольший риск — это необходимость резко изменить политику, вызвав хаос на рынках», — заявил он.

В то время как от ФРС ожидается повышение ставки уже в марте, ее коллеги в еврозоне настаивают, что они не пойдут на такой шаг в 2022. Последние прогнозы ЕЦБ показывают, что инфляция, которая сейчас составляет рекордные 5%, опустится ниже 2% уже в следующем году.

ЕЦБ может ошибаться

«Я действительно верю, что ценовое давление в еврозоне будет сильнее, чем ожидает ЕЦБ», — предупреждает Крошнер. Он указал на «узкие места» в цепочках поставок, которые могут вернуться на фоне новой волны заражений и карантина, прокатившейся по Китаю и остальной Азии.

Центральным банкам не по силам исправить эти проблемы, признал Крошнер. Но, по его мнению, это не значит, что они могут игнорировать последствия вездесущего кризиса поставок. Он предупреждает, что разрывы поставок спровоцируют рост цен, что в свою очередь заставит компании поднимать зарплату. Это приведет к повышению инфляционных ожиданий и означает, что инфляция задержится надолго.

«Они могли немного загнать себя в угол», — предполагает Крошнер. После многих лет сверхнизкой инфляции чиновники банка пытаются поднять ожидания и при этом заверить, что не будут усиливать политику слишком рано.

«В краткосрочной перспективе это возможно. Настоящий вызов — это когда реальность значительно отличается от риторики, и в какой-то момент ты либо теряешь авторитет, либо должен изменить политику», — считает эксперт

Контекст

26 января ФРС объявит результаты двухдневных переговоров. Ожидается, что американский центробанк объявит о повышении процентной ставки уже в марте.

До встречи ЕЦБ, на которой будет принято решение о монетарной политике, осталось чуть больше недели.

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