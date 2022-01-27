Apple снова первый. Рейтинг самых дорогих брендов в мире

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала ежегодный рейтинг 500 самых дорогих, сильных и быстрорастущих брендов мира. Apple снова стала самым дорогим брендом. Об этом пишет Forbes.ua.

Apple снова первый. Рейтинг самых дорогих брендов в мире
Фото: forbes.ua

Рейтинг самых дорогих брендов

Как отмечается, бренд Apple за год подорожал на треть и достиг рекорда рейтинга в $355 млрд (+35%).

В пятерку самых дорогих вошли Amazon ($350 млрд, +37%), Google ($263 млрд, +37%), Microsoft ($184 млрд, +31%) и американская сеть супермаркетов Walmart ($112 млрд, +20,5%).

Бренд TikTok ($59 млрд) назван самым быстрорастущим (втрое в год), самым сильным — WeChat.

За капитализацией брендов лидерство удерживает технологическую отрасль. Ритейл, занявший второе место за время пандемии, нарастил капитализацию на 46% (более $1 трлн).

Стремительный рост стоимости произошел также у фармацевтических брендов-производителей вакцин от covid-19.

Johnson & Johnson остается самым ценным (+24%, $13,4 млрд). Новый участник рейтинга AstraZeneca получил звание наиболее быстрорастущего в секторе (+77%, $5,6 млрд), за ним следует Pfizer (+58%, $6,3 млрд).

Гостиничный сектор также показал стремительный рост: бренд Hilton вырос на 58% до $12 млрд, Hyatt — на 26% до $5,9 млрд. Теперь они стоят больше чем пандемии.

Методика оценки стоимости

Brand Finance использует в исследовании метод освобождения от роялти (Royalty Relief Method). Этот метод определяет цену, которую компания была бы готова заплатить за лицензирование своего бренда, если бы она не владела им.

Таким образом, если бы компания использовала бренд по договору лицензии, она должна выплачивать владельцу лицензии определенный процент — роялти.

Этот подход включает оценку предстоящей выручки, относящуюся к бренду, а также расчет ставки роялти, которое должно взиматься за использование бренда.

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