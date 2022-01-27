JPMorgan отказался от инвестиций в роSSийский рубль. Причина — ситуация вокруг Украины

Аналитики американского банка JPMorgan Chase&Co. больше не рекомендуют клиентам длинные вложения в роSSийский рубль на фоне нарастающей напряженности вокруг Украины. Об этом пишет ЭП со ссылкой на Bloomberg.

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Отмечается, что в текущем месяце рубль уже потерял более 5%, что является наибольшим показателем среди развивающихся рынков.

«Быстрое снижение курса побудило центральный банк прекратить регулярные покупки иностранной валюты во избежание какого-либо дополнительного давления на роSSийскую валюту», — напоминает издание.

«Мы не можем с высокой уверенностью исключать негативные сценарии», — написали стратеги Анезка Христова и Майкл Гаррисон в записке от 24 января.

В JPMorgan также признали, что ранее недооценивали опасность и в результате лишились таких вложений.

«Для стабильного ралли облигаций, вероятно, нужно как снижение геополитической неопределенности, так и более очевидные признаки того, что инфляция достигла своего пика», — говорят аналитики.

Они добавили, что сейчас рубль недооценен в среднем на 13%.

Напомним

Ранее Минфин писал, что в РоSSийской Федерации финансовый кризис — рубль серьезно обвалился и на этом фоне центробанк страны-агрессора решил приостановить покупать валюту.

Курс доллара в ходе торгов в понедельник, 24 января, превысил 79 рублей, обновив максимум с ноября 2020 года. Евро также достигло максимума с июля 2021 (89 рублей).

Основные роSSийские фондовые индексы в понедельник также сильно упали. Индекс Мосбиржи на минимуме в день сократился более чем на 7%, а индекс РТС опускался почти на 10%.