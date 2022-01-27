Цукербергу так и не разрешили создать собственную криптовалюту: проект Diem может закрыться

Meta, ранее известная как Facebook, с 2019 года разрабатывает собственную криптовалюту — стейблкоин Diem. Поскольку компания Марка Цукерберга столкнулась с давлением ФРС по поводу этого проекта, его запуск может так и не произойдет. Об этом пишет Bloomberg.

Цукербергу так и не разрешили создать собственную криптовалюту: проект Diem может закрыться

Meta рассматривает возможность продажи своих активов, чтобы вернуть капитал инвесторам. Diem планирует продать права на интеллектуальную собственность и перевести своих сотрудников на другие должности.

Facebook впервые объявил о планах создать собственный стейбкоин в 2019 году. По информации издания, компании принадлежит около трети проекта.

Стейблкоин — это криптовалюта, привязанная к запасам обычных валют или физических товаров (золота, нефти) и курсы обмена которых склонны к меньшим колебаниям, чем курсы типичных криптовалют.

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