Кабмин поднял лимит получателей академических стипендий на 5%

Кабинет министров принял решение об увеличении лимита стипендиатов, которым будет назначаться академическая стипендия по результатам семестрового обучения.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Согласно принятому на сегодняшнем заседании правительства решению в 2022 году количество получателей академических стипендий составит 40-45% вместо 35-40%.

"В то же время, как и было анонсировано, размер стипендии будет увеличен", – добавил глава Кабмина.

Напомним, 1 сентября 2021 года Кабинет министров поддержал решение о повышении стипендий для студентов. Так, в учреждениях профтехобразования стипендии должны быть увеличены в 2,5 раза, а студенты вузов получат повышение не менее в 1,5 раза.

Размер минимальной академической стипендии с 1 января 2022 г.:

для учеников учреждений профессионального (профессионально-технического) образования увеличивается от 490 до 1 250 грн в месяц;

для студентов учреждений профессионального высшего образования , которые получают образовательно-квалификационный уровень "младший специалист", образовательно-профессиональная степень "профессиональный младший бакалавр", образовательная степень "бакалавр", увеличивается от 980 до 1510 грн в месяц; для которых устанавливаются академические стипендии в повышенном размере – от 1 250 до 1 930 грн в месяц;

для студентов учреждений высшего образования, научных учреждений, которые получают образовательную или образовательно-профессиональную степень "младший бакалавр", образовательные ступени "бакалавр", "специалист" или "магистр", увеличивается от 1300 до 2000 грн в месяц; для которых устанавливаются академические стипендии в повышенном размере – от 1 660 до 2 550 грн в месяц.

В начале декабря министр образования Сергей Шкарлет сообщил, что бюджет-2022 предусматривает увеличение на 30,7% расходов на выплаты академических стипендий учащимся профтехов, студентам, аспирантам, докторантам учреждений профессионального высшего и высшего образования.