НБУ анонсировал новый этап валютной либерализации

Нацбанк не собирается вводить административные ограничения из-за турбулентности на валютном рынке, а наоборот — продолжит снимать ограничения. Об этом заявил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин, пишет Finclub.

НБУ анонсировал новый этап валютной либерализации
Фото: espreso.tv

Планы НБУ

Не планируем вводить административные ограничения, даже продолжаем работать над валютной либерализацией. Мы сейчас смотрим на рынок деривативов. Это наиболее потенциально серьезно растущий сегмент финансового рынка", — сказал Алексей Лупин.

НБУ проанализировал рынки деривативов европейских стран — соседей Украины. «Если межбанк — $500 млн, то рынок валютных свопов в среднем должен быть в два раза выше — примерно $1 млрд. Сейчас у нас рынок валютных свопов колеблется от $100 млн до $300 млн в день. А межбанковский спотовый рынок — $500 млн. Мы видим очень большой потенциал роста», — рассказал он.

«И потому наши все усилия сейчас направлены на развитие этого сегмента рынка как банковского клиентского сегмента, так и биржевого через центрального контрагента. У нас уже есть РЕПО из-за центрального контрагента. Мы планируем добавить свопы через центральный контрагент. Также я думаю, что мы сможем в этом году открыть доступ небанков к облигациям внешнего займа», — добавил Алексей Лупин.

Представитель НБУ также раскрыл итоги либерализационных шагов в 2021 году. «Мы в прошлом году предприняли определенные шаги по либерализации. Пожалуй, наиболее важным, не по объему операций пока, но идеологически, было разрешение юридическим лицам покупки иностранной валюты без обязательств. Сейчас объем покупки в день колеблется от $11 млн до $15 млн», — отметил он.

Алексей Лупин напомнил, что это ограничение существовало со времен СССР и только сейчас его стали снимать.

Благодаря постепенной либерализации колебания курса гривны, которые, по мнению украинцев, существенны, в последние годы на самом деле были соизмеримы с колебанием даже мировых валют.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Газ в Украине: котельные резко снизили потребление голубого топливаГаз в Украине: котельные резко снизили потребление голубого топлива
Канада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита на фоне противостояния с РФКанада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита на фоне противостояния с РФ
ФОП третьей группы запретят сотрудничать с другими предприятиямиФОП третьей группы запретят сотрудничать с другими предприятиями
Новая почта запустила услугу по доставке чемодановНовая почта запустила услугу по доставке чемоданов
ОСМД в Украине станут обязательными с 1 марта 2022 годаОСМД в Украине станут обязательными с 1 марта 2022 года
Блок рекламы


Похожие новости
Новый мэр Нью-Йорка получил свою первую зарплату в криптовалютеНовый мэр Нью-Йорка получил свою первую зарплату в криптовалюте
Французский необанк заходит в Украину. Анонсировали открытие офисаФранцузский необанк заходит в Украину. Анонсировали открытие офиса
Офис президента анонсировал доступную ипотеку для семей с совокупным доходом 20-30 тыс. гривенОфис президента анонсировал доступную ипотеку для семей с совокупным доходом 20-30 тыс. гривен
В Украине установили новый тариф на электроэнергию на 2022 год для владельцев домашних солнечных станцийВ Украине установили новый тариф на электроэнергию на 2022 год для владельцев домашних солнечных станций
"Киевводоканал" анонсировал повышение тарифов на холодную воду"Киевводоканал" анонсировал повышение тарифов на холодную воду
Для получения 1000 гривен за вакцинацию на первом этапе нужно подать заявку до 29 декабряДля получения 1000 гривен за вакцинацию на первом этапе нужно подать заявку до 29 декабря
Новая почта ввела новый вид оплаты ОщадPAYНовая почта ввела новый вид оплаты ОщадPAY
Новый налог на землю: дачников и аграриев освободят от уплаты средств за свои огородыНовый налог на землю: дачников и аграриев освободят от уплаты средств за свои огороды
Нацкомиссия по ценным бумагам анонсировала запуск биржевого индекса древесиныНацкомиссия по ценным бумагам анонсировала запуск биржевого индекса древесины
"Нафтогаз" переедет в новый офис"Нафтогаз" переедет в новый офис
Последние новости
Подгружаем последние новости