НБУ анонсировал новый этап валютной либерализации

Нацбанк не собирается вводить административные ограничения из-за турбулентности на валютном рынке, а наоборот — продолжит снимать ограничения. Об этом заявил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин, пишет Finclub.

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Планы НБУ

Не планируем вводить административные ограничения, даже продолжаем работать над валютной либерализацией. Мы сейчас смотрим на рынок деривативов. Это наиболее потенциально серьезно растущий сегмент финансового рынка", — сказал Алексей Лупин.

НБУ проанализировал рынки деривативов европейских стран — соседей Украины. «Если межбанк — $500 млн, то рынок валютных свопов в среднем должен быть в два раза выше — примерно $1 млрд. Сейчас у нас рынок валютных свопов колеблется от $100 млн до $300 млн в день. А межбанковский спотовый рынок — $500 млн. Мы видим очень большой потенциал роста», — рассказал он.

«И потому наши все усилия сейчас направлены на развитие этого сегмента рынка как банковского клиентского сегмента, так и биржевого через центрального контрагента. У нас уже есть РЕПО из-за центрального контрагента. Мы планируем добавить свопы через центральный контрагент. Также я думаю, что мы сможем в этом году открыть доступ небанков к облигациям внешнего займа», — добавил Алексей Лупин.

Представитель НБУ также раскрыл итоги либерализационных шагов в 2021 году. «Мы в прошлом году предприняли определенные шаги по либерализации. Пожалуй, наиболее важным, не по объему операций пока, но идеологически, было разрешение юридическим лицам покупки иностранной валюты без обязательств. Сейчас объем покупки в день колеблется от $11 млн до $15 млн», — отметил он.

Алексей Лупин напомнил, что это ограничение существовало со времен СССР и только сейчас его стали снимать.

Благодаря постепенной либерализации колебания курса гривны, которые, по мнению украинцев, существенны, в последние годы на самом деле были соизмеримы с колебанием даже мировых валют.