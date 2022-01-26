НБУ анонсировал новый этап валютной либерализации
Нацбанк не собирается вводить административные ограничения из-за турбулентности на валютном рынке, а наоборот — продолжит снимать ограничения. Об этом заявил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин, пишет Finclub.
Планы НБУ
Не планируем вводить административные ограничения, даже продолжаем работать над валютной либерализацией. Мы сейчас смотрим на рынок деривативов. Это наиболее потенциально серьезно растущий сегмент финансового рынка", — сказал Алексей Лупин.
НБУ проанализировал рынки деривативов европейских стран — соседей Украины. «Если межбанк — $500 млн, то рынок валютных свопов в среднем должен быть в два раза выше — примерно $1 млрд. Сейчас у нас рынок валютных свопов колеблется от $100 млн до $300 млн в день. А межбанковский спотовый рынок — $500 млн. Мы видим очень большой потенциал роста», — рассказал он.
«И потому наши все усилия сейчас направлены на развитие этого сегмента рынка как банковского клиентского сегмента, так и биржевого через центрального контрагента. У нас уже есть РЕПО из-за центрального контрагента. Мы планируем добавить свопы через центральный контрагент. Также я думаю, что мы сможем в этом году открыть доступ небанков к облигациям внешнего займа», — добавил Алексей Лупин.
Представитель НБУ также раскрыл итоги либерализационных шагов в 2021 году. «Мы в прошлом году предприняли определенные шаги по либерализации. Пожалуй, наиболее важным, не по объему операций пока, но идеологически, было разрешение юридическим лицам покупки иностранной валюты без обязательств. Сейчас объем покупки в день колеблется от $11 млн до $15 млн», — отметил он.
Алексей Лупин напомнил, что это ограничение существовало со времен СССР и только сейчас его стали снимать.
Благодаря постепенной либерализации колебания курса гривны, которые, по мнению украинцев, существенны, в последние годы на самом деле были соизмеримы с колебанием даже мировых валют.