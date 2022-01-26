Samsung встроит сканер отпечатков пальцев в банковские карты

Samsung представляет новый чип, сочетающий сканер для отпечатков пальцев и микропроцессор. Об этом сообщает компания на своем сайте.

Это первый чип, который способен считывать биометрические данные и зашифровывать их с помощью модуля, защищенного от нелегального доступа, и обрабатывать данные с помощью защищенного процессора.

Благодаря применению одного чипа упрощается производство платежных карт с биометрическим сенсором, а значит новый вид карт будет более доступным для большего количества банков и их клиентов.

Пока технологией заинтересовались в Mastercard.