Баффет единственный топ-миллиардер, который стал богаче во время обвала рынка

Уоррен Баффет единственный человек в списке десяти самых богатых людей мира, разбогатевший во время обвала на рынке акций. Состояние его конкурентов из топ-10 с начала года снизилось в среднем на $17,5 млрд. Об этом пишет РБК.

Баффет единственный топ-миллиардер, который стал богаче во время обвала рынка
Уоррен Баффет

С начала года на американском рынке акций наблюдаются распродажи, а индекс S&P500, включающий акции 500 крупнейших американских компаний из разных секторов экономики, потерял уже 8,6%. В январе из-за распродажи на рынке акций десять самых богатых людей мира потеряли в общей сложности $155 млрд.

Баффет в профите

При этом состояние Баффета увеличилось на $2,56 млрд — до $112 млрд, по данным на 26 января. Этому способствовал рост акций его холдинга Berkshire Hathaway, сообщило издание Markets Insider.

Акции Berkshire класса A выросли примерно на 2% в этом месяце, а рыночная капитализация компании увеличилась до $686,8 млрд. По данным издания, сейчас Баффету принадлежит около 239 тыс акций Berkshire класса A на сумму около $109 млрд. Он занимает седьмое место в мире размером состояния.

Как другие миллиардеры переживают спад

Состояние Илона Маска, занимающего первое место в списке, сократилось на $32,9 млрд — до $237 млрд на фоне падения акций производителя электромобилей в этом месяце на 13%.

Основатель Amazon Джефф Безос потерял с начала года $27,4 млрд, а его состояние сократилось до $165 млрд из-за падения стоимости акций компании Amazon в этом году на 16%.

Перспектива сохранения инфляции на высоком уровне и ожидания повышения процентных ставок ФРС США в этом году стимулировали инвесторов выводить свои деньги из высоко оцененных акций роста и вкладывать их в стабильные и более дешевые акции, такие как бумаги Berkshire Hathaway.

Чем владеет Баффет

Инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway владеет многими предприятиями «реальной экономики», включая страховую компанию Geico, производителя конфет See's Candies и железнодорожную компанию Burlington Northern.

Компании Баффета также принадлежат крупные пакеты акций Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola и Kraft Heinz.

В результате многие инвесторы рассматривают акции Berkshire Hathaway как безопасное место для хранения своих денег, пишет Markets Insider.

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