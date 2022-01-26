Поддержка бизнеса. Ощадбанк снижает тариф на эквайринг до 1,8%

Начиная с 1 февраля 2022 года как для существующих, так и новых для клиентов Ощада будет действовать единый тариф за предоставление услуг эквайринга в размере 1,8%. Об этом говорится в сообщении банка.

Поддержка бизнеса. Ощадбанк снижает тариф на эквайринг до 1,8%
Фото: liga.net

Изменение тарифа

Изменение тарифа на эквайринговое обслуживание действующим клиентам произойдет автоматически.

Тариф на подключение эквайринга с использованием приложения ОщадPAY, являющегося одновременно и терминалом, и кассовым аппаратом в смартфоне, составляет 1,7% суммы сделки без дополнительных комиссий при условии зачисления платежей на счет в банке.

Напомним

В Украине с 1 января 2022 года использование регистраторов расчетных операций стало обязательным для всех ФОП. Исключение составляют только работающие в деревне, а также ФОПы 1 группы.

26 января стало известно, что Верховная рада планирует отменить штрафы для ФОП за отсутствие кассовых аппаратов до конца 2022 года. Законопроект будет представлен до конца дня 26 января.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Газ в Украине: котельные резко снизили потребление голубого топливаГаз в Украине: котельные резко снизили потребление голубого топлива
Канада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита на фоне противостояния с РФКанада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита на фоне противостояния с РФ
ФОП третьей группы запретят сотрудничать с другими предприятиямиФОП третьей группы запретят сотрудничать с другими предприятиями
Новая почта запустила услугу по доставке чемодановНовая почта запустила услугу по доставке чемоданов
ОСМД в Украине станут обязательными с 1 марта 2022 годаОСМД в Украине станут обязательными с 1 марта 2022 года
Блок рекламы


Похожие новости
Укпочта обнародовала тарифы на доставку, которые могут нанести удар по Новой ПочтеУкпочта обнародовала тарифы на доставку, которые могут нанести удар по Новой Почте
"ГарПок" после двухмесячной задержки выплатил ДТЭК 2,7 млрд гривен долга по "зеленому тарифу""ГарПок" после двухмесячной задержки выплатил ДТЭК 2,7 млрд гривен долга по "зеленому тарифу"
Нацбанк прогнозирует повышение коммунальных тарифовНацбанк прогнозирует повышение коммунальных тарифов
АМКУ открыл дело против "Нафтогаза" из-за годовых тарифов на газ для населенияАМКУ открыл дело против "Нафтогаза" из-за годовых тарифов на газ для населения
Ощадбанк в список не вошел: названы банки, которым наиболее доверяют украинцыОщадбанк в список не вошел: названы банки, которым наиболее доверяют украинцы
ПриватБанк снизил тариф на эквайринг после претензий АМКУПриватБанк снизил тариф на эквайринг после претензий АМКУ
Ощадбанк и ПриватБанк повысят ставки по кредитамОщадбанк и ПриватБанк повысят ставки по кредитам
За прошлый год Приватбанк и Ощадбанк закрыли 455 отделенийЗа прошлый год Приватбанк и Ощадбанк закрыли 455 отделений
В Украине установили новый тариф на электроэнергию на 2022 год для владельцев домашних солнечных станцийВ Украине установили новый тариф на электроэнергию на 2022 год для владельцев домашних солнечных станций
В Украине выросли тарифы на доставку газа: у кого суммы в платежках увеличились на 500 гривенВ Украине выросли тарифы на доставку газа: у кого суммы в платежках увеличились на 500 гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости