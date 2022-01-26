Поддержка бизнеса. Ощадбанк снижает тариф на эквайринг до 1,8%

Начиная с 1 февраля 2022 года как для существующих, так и новых для клиентов Ощада будет действовать единый тариф за предоставление услуг эквайринга в размере 1,8%. Об этом говорится в сообщении банка.

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Изменение тарифа

Изменение тарифа на эквайринговое обслуживание действующим клиентам произойдет автоматически.

Тариф на подключение эквайринга с использованием приложения ОщадPAY, являющегося одновременно и терминалом, и кассовым аппаратом в смартфоне, составляет 1,7% суммы сделки без дополнительных комиссий при условии зачисления платежей на счет в банке.

Напомним

В Украине с 1 января 2022 года использование регистраторов расчетных операций стало обязательным для всех ФОП. Исключение составляют только работающие в деревне, а также ФОПы 1 группы.

26 января стало известно, что Верховная рада планирует отменить штрафы для ФОП за отсутствие кассовых аппаратов до конца 2022 года. Законопроект будет представлен до конца дня 26 января.