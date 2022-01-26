Goldman Sachs и Citigroup рекомендуют инвесторам «выкупать провал»

Январь 2022 стал худшим месяцем для акций с начала пандемии. Стратеги Goldman Sachs и Citigroup считают, что сейчас самое время их покупать, пишет Bloomberg.

Goldman Sachs и Citigroup рекомендуют инвесторам «выкупать провал»
Фото: ft.com

Начало года стало тяжелым для акций. Этому способствовал ряд факторов, от ожиданий относительно «ястребиного» разворота ФРС до угрозы полномасштабной войны в Украине .

Глобальный индекс MSCI ACWI упал на 7% за январь — худший месячный результат с марта 2020 года. Тем временем индекс S&P 500 закрылся 25 января на 9% ниже исторического максимума, которого он достиг 3 января.

Инвестбанки видят возможность

В своем отчете за 26 января стратеги Goldman рекомендовали выкупать любое дальнейшее проседание индексов.

Стратеги Citi согласны и прогнозируют, что падение акций роста замедлится, ведь их реальная доходность стабилизируется. В своем отчете они заявили, что их контрольный перечень медвежьего рынка, отслеживающий ряд фундаментальных и рыночных показателей, показывает, что пора «выкупать провал».

Они особенно рекомендуют рынки вне США и предпочитают стабильные сектора, например базовых потребительских товаров и здравоохранения, в Британии и Японии.

Лагерь оптимистов растет

Не все согласны с таким анализом. Так, стратеги Barclays считают, что взаимные фонды и частные инвесторы до сих пор «держат слишком много акций». Они предполагают, что в случае ухудшения фундаментальных показателей, их распродажа может продолжиться.

Однако лагерь оптимистов растет. Так стратеги Bank of America в последнем отчете рекомендовали «выкупить провал» на американском фондовом рынке. Они отдельно указали на акции производителей чипов Applied Materials и Broadcom, как на имеющие хорошие финансовые показатели и низкую уязвимость к макроэкономическим факторам. Wells Fargo & Co был одним из первых, кто выразил оптимизм, посоветовав клиентам покупать акции еще 25 января.

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