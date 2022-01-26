РоSSийские миллиардеры потеряли $28 миллиардов за месяц из-за вероятной эскалации конфликта с Украиной

Напряжение геополитической ситуации и скопление войск страны-агрессора у границ Украины привело к тому, что роSSийские миллиардеры потеряли за месяц $28 миллиардов. Об этом пишет Forbes.

Падение фондовых индексов

Стремительное падение фондовых индексов из-за угрозы вторжения РФ в Украину сказалось на состоянии богатейших бизнесменов РоSSии. Совокупное состояние роSSийских миллиардеров сократилось на $27,9 млрд, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real-Time.

В глобальном рейтинге миллиардеров 104 россиянина, у 76 из них с конца декабря снизилось состояние. Как точку отсчета Forbes выбрал 20 декабря 2021 года, чтобы определить, как изменилось состояние роSSийских миллиардеров в 2021 году.

Кто потерял больше всего

Больше всего потеряли основные владельцы «Новатека» и «Сибура» Леонид Михельсон (минус $2,1 млрд, $25,5 млрд) и Геннадий Тимченко (минус $1,9 млрд, $22,8 млрд).

С наибольшими потерями столкнулся основатель Arrival Денис Свердлов — оценка состояния уменьшилась за месяц почти на 46%. Акции Arrival падают практически с момента IPO в марте 2021 года.

На втором месте в этом списке основатель «Яндекса» Аркадий Волож, состояние которого сократилось на 26% (минус $600 млн, $1,7 млрд). Замыкает тройку Олег Тиньков (минус $1,43 млрд, $5,4 млрд).