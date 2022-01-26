РоSSийские миллиардеры потеряли $28 миллиардов за месяц из-за вероятной эскалации конфликта с Украиной

Напряжение геополитической ситуации и скопление войск страны-агрессора у границ Украины привело к тому, что роSSийские миллиардеры потеряли за месяц $28 миллиардов. Об этом пишет Forbes.

РоSSийские миллиардеры потеряли $28 миллиардов за месяц из-за вероятной эскалации конфликта с Украиной

Падение фондовых индексов

Стремительное падение фондовых индексов из-за угрозы вторжения РФ в Украину сказалось на состоянии богатейших бизнесменов РоSSии. Совокупное состояние роSSийских миллиардеров сократилось на $27,9 млрд, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real-Time.

В глобальном рейтинге миллиардеров 104 россиянина, у 76 из них с конца декабря снизилось состояние. Как точку отсчета Forbes выбрал 20 декабря 2021 года, чтобы определить, как изменилось состояние роSSийских миллиардеров в 2021 году.

Кто потерял больше всего

Больше всего потеряли основные владельцы «Новатека» и «Сибура» Леонид Михельсон (минус $2,1 млрд, $25,5 млрд) и Геннадий Тимченко (минус $1,9 млрд, $22,8 млрд).

С наибольшими потерями столкнулся основатель Arrival Денис Свердлов — оценка состояния уменьшилась за месяц почти на 46%. Акции Arrival падают практически с момента IPO в марте 2021 года.

На втором месте в этом списке основатель «Яндекса» Аркадий Волож, состояние которого сократилось на 26% (минус $600 млн, $1,7 млрд). Замыкает тройку Олег Тиньков (минус $1,43 млрд, $5,4 млрд).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Газ в Украине: котельные резко снизили потребление голубого топливаГаз в Украине: котельные резко снизили потребление голубого топлива
Канада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита на фоне противостояния с РФКанада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита на фоне противостояния с РФ
ФОП третьей группы запретят сотрудничать с другими предприятиямиФОП третьей группы запретят сотрудничать с другими предприятиями
Новая почта запустила услугу по доставке чемодановНовая почта запустила услугу по доставке чемоданов
ОСМД в Украине станут обязательными с 1 марта 2022 годаОСМД в Украине станут обязательными с 1 марта 2022 года
Блок рекламы


Похожие новости
Компании вывели в 2021 году дивиденды за рубеж на $10 миллиардов — НБУКомпании вывели в 2021 году дивиденды за рубеж на $10 миллиардов — НБУ
МВФ ухудшил прогноз роста глобальной экономики на 2022 год из-за омикронаМВФ ухудшил прогноз роста глобальной экономики на 2022 год из-за омикрона
Индекс S&P500 за месяц упадет на 10%: прогноз Morgan StanleyИндекс S&P500 за месяц упадет на 10%: прогноз Morgan Stanley
Рада повысила лимит на безналоговые посылки из-за границы до 150 евроРада повысила лимит на безналоговые посылки из-за границы до 150 евро
Биткоин потерял половину цены за два месяца: что советуют инвесторамБиткоин потерял половину цены за два месяца: что советуют инвесторам
Зарплата украинцев станет ощутимо меньше из-за налоговой реформыЗарплата украинцев станет ощутимо меньше из-за налоговой реформы
Аудит Фонда борьбы с covid-19 нашел нарушений в закупке более чем на 35 миллиардовАудит Фонда борьбы с covid-19 нашел нарушений в закупке более чем на 35 миллиардов
Сделка Microsoft. Капитализация Sony упала на $20 миллиардов за деньСделка Microsoft. Капитализация Sony упала на $20 миллиардов за день
"Дия" не станет платной для украинцев из-за BankID: в Минцифры дали разъяснение"Дия" не станет платной для украинцев из-за BankID: в Минцифры дали разъяснение
АМКУ открыл дело против "Нафтогаза" из-за годовых тарифов на газ для населенияАМКУ открыл дело против "Нафтогаза" из-за годовых тарифов на газ для населения
Последние новости
Подгружаем последние новости