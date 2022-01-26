Уолл-стрит закрылась снижением в ожидании ФРС

Основные фондовые индексы США снизились во вторник вслед за техсектором на фоне неопределенности вокруг все более «ястребиной» ФРС и роста геополитической напряженности. Об этом пишет investing.

Уолл-стрит закрылась снижением в ожидании ФРС
Фото: rubic.us

Индексы закрылись далеко от сессионных минимумов, где S&P 500 снова был близок к подтверждению коррекции.

Dow Jones закрылся снижением на 0,19% до 34.297,73 пункта, S&P 500 — на 1,22% до 4.356,45 пункта?, в то время как ?Nasdaq — на 2,28% до 13.539,295 пункта?.

Ожидания инвесторов

Инвесторы ждут от Федрезерва ясности относительно сроков и траектории повышения ставок для борьбы с инфляцией.

Инвесторы также тревожатся в связи с ростом напряженности между РФ и Западом из-за Украины. Президент США Джо Байден сказал во вторник, что подумает над введением санкций против президента РоSSии Владимира Путина, если РФ вторгнется в Украину.

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